El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asumió este domingo formalmente la dirección nacional de campaña de Carolina Mejía, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de cara a las primarias internas previstas para el 2027.

Durante el acto de juramentación, celebrado en el Coliseo Teo Cruz, en el Distrito Nacional, De los Santos llamó a los dirigentes y militantes que respaldan a Mejía a defender su proyecto sin recurrir a ataques contra otros aspirantes de la organización oficialista.

"Esta no es una confrontación, es una competencia entre hermanos. Defendamos a nuestra candidata con argumentos, sin ofender a nadie", expresó.

De los Santos sostuvo que el proyecto de Mejía busca construir una candidatura que represente una opción para la continuidad del desarrollo del país y afirmó que la alcaldesa del Distrito Nacional tiene experiencia en la administración pública y conocimiento de las estructuras del partido.

"Carolina tiene alta formación personal, académica y experiencia ejecutiva de estado", afirmó.

El presidente del Senado también destacó que, a su juicio, una eventual gestión de Mejía deberá abordar áreas como la economía, las inversiones, la generación de empleos, la producción nacional y la administración de los recursos públicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/20092026-carolina-mejia-juramenta-a-ricardo-de-los-santos-como-encargado-de-su-campana-a-nivel-nacional-adriana-suels--31-caff360b.jpg Carolina Mejía y Ricardo de los Santos se abrazan durante el acto en el que el presidente del Senado fue juramentado como coordinador nacional de campaña de la aspirante presidencial del PRM. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/20092026-carolina-mejia-juramenta-a-ricardo-de-los-santos-como-encargado-de-su-campana-a-nivel-nacional-adriana-suels--4-e8b05e64.jpg Público asistente al evento, en respaldo a Carolina Mejía. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

"La Presidencia requiere sensibilidad social, pero también capacidad para impulsar la economía, las inversiones, la generación de empleos, la producción nacional, la administración transparente de los recursos públicos", añadió.

Afirmó que Mejía ha demostrado capacidad para convertir políticas públicas en proyectos concretos y planteó que su agenda deberá abarcar educación, salud, prevención, familia, nutrición, juventud, deporte, cultura, seguridad y oportunidades.

Al asumir la dirección de campaña, el político aseguró que trabajará en contacto con la militancia y distintos sectores sociales para fortalecer la candidatura de Mejía.

"Estamos escuchando nuestra militancia, hablando con nuestros dirigentes y con todos los sectores de la sociedad, mujeres, jóvenes, trabajadores, productores y gestores sociales para construir una candidatura que, además de ganar la convención, represente la mejor esperanza para que continúe el progreso", dijo De los Santos.

Carolina llama a perremeístas a sumarse a su proyecto

Al entregar formalmente a De los Santos la dirección de su campaña, Mejía afirmó que su proyecto presidencial busca integrar a los distintos sectores del PRM y aseguró que quienes se sumen tendrán participación en una eventual gestión.

"Yo no llegaré sola a gobernar sin ustedes. Quienes trabajen con nosotros, gobernarán con nosotros. Cada voz cuenta, cada voz importa, y escúchenlo bien: hay espacio para todos los perremeístas que aún faltan por llegar", afirmó durante el acto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/20092026-carolina-mejia-juramenta-a-ricardo-de-los-santos-como-encargado-de-su-campana-a-nivel-nacional-adriana-suels--29-ce6dc15e.jpg Carolina Mejía juramenta a Ricardo de los Santos como coordinador nacional de su campaña presidencial. (DIARIO LIBRE/ADRINA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/20092026-carolina-mejia-juramenta-a-ricardo-de-los-santos-como-encargado-de-su-campana-a-nivel-nacional-adriana-suels--25-852ca1fb.jpg Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acompañaron a Carolina Mejía y Ricardo de los Santos durante el acto celebrado este domingo en el Coliseo Teo Cruz. (DIARIO LIBRE/ADRINA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/20092026-carolina-mejia-juramenta-a-ricardo-de-los-santos-como-encargado-de-su-campana-a-nivel-nacional-adriana-suels--42-f8b8d9bb.jpg Carolina Mejía y Ricardo de los Santos se abrazan durante el acto celebrado este domingo en el Coliseo Teo Cruz. (DIARIO LIBRE/ADRINA SUELS) ‹ >

Mejía destacó que confía en De los Santos para organizar y unir al equipo que trabajará en su proyecto de cara a la convención del 2027 y a las elecciones presidenciales del 2028.

"Sabemos que podrá organizar y unir este gran equipo para conducirnos hacia una contundente victoria", afirmó.

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Durante el acto, la alcaldesa definió a De los Santos como un dirigente con liderazgo, disciplina, capacidad de trabajo y confiabilidad, cualidades que la llevaron a confiar la dirección de su campaña.

"Ricardo sabe dirigir, pero también sabe escuchar, sabe defender sus convicciones sin cerrar las puertas al entendimiento", comentó.

Primarias con padrón cerrado

El PRM tiene previsto escoger sus candidaturas para las elecciones del 2028 mediante primarias con padrón cerrado en el 2027. Esta ruta forma parte de los acuerdos internos adoptados por la organización y ha sido reiterada públicamente por sectores del partido.

Leer más PRM escogerá candidatos a cargos electivos 2027 a través de primarias con padrón cerrado