El cónsul dominicano en Nueva York y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús "Chu" Vásquez, anunció este lunes que apoyará a Carolina Mejía en la contienda interna de esa organización política de cara a las elecciones de 2028.

"Voy a apoyar a Carolina Mejía", afirmó Vásquez al ser consultado sobre la figura a la que respaldaría dentro del PRM para encabezar la boleta presidencial.

El dirigente perremeísta dijo que le agrada la posibilidad de que una mujer asuma la Presidencia de la República.

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"Me encantaría que una mujer sea presidenta, pero sobre todo una mujer como Carolina, la mejor alcaldesa que hemos tenido en el Distrito Nacional, una mujer cercana a la gente", sostuvo.

Vásquez también exhortó a los dirigentes del PRM a respaldar a quienes mantienen cercanía con las bases del partido.

"Voten por quienes respetan a los dirigentes del partido", expresó.

Apoyo a Carolina Mejía

El respaldo de Vásquez se suma a otras manifestaciones de apoyo que ha recibido Mejía dentro del PRM, en momentos en que comienzan a definirse posiciones con miras a la contienda interna de 2027.

Este domingo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue presentado como jefe de campaña de Mejía, en un movimiento que fortalece la estructura de su proyecto político de cara al proceso interno.