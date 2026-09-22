El PLD pidió investigar la licitación de Inabie

Adriano Sánchez Roa, René Jáquez y Johnny Pujols durante una rueda de prensa. ( CEDIDA POR EL PLD )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió ayer investigar las denuncias de supuestas irregularidades en los procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), especialmente en la licitación del servicio de alimentación escolar para el período 2026-2028.

La organización opositora cuestionó las modificaciones realizadas al pliego de condiciones de la licitación Inabie-CCC-PLN-2025-0045 y solicitó revisar los expedientes, las evaluaciones realizadas por los peritos y la capacidad de los proveedores adjudicados.

"Cada licitación que el Inabie ha realizado en el presente gobierno, ya sea para la adquisición de alimentos, de calzados o de otros insumos escolares, ha traído consigo un cúmulo de cuestionamientos y denuncias de irregularidades", afirmó René Jáquez, exdirector del Inabie y miembro del Comité Central, quien fungió como vocero durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

El dirigente cuestionó que el pliego de la licitación para la alimentación escolar fuera publicado el 12 de noviembre de 2025 y que las adjudicaciones y contrataciones de suplidores se produjeran unos diez meses después, cuando el año escolar estaba prácticamente iniciando.

También señaló que la primera enmienda al pliego, realizada en enero, retiró tres documentos que se requerían a los aspirantes a suplidores: facturas para acreditar servicios previos, evidencia de inversión en equipos para las nuevas cocinas y los movimientos financieros de los últimos seis meses.

"Corresponde establecer por qué eliminaron estos mecanismos anticorrupción, bajo qué justificación técnica se sustentó y cuáles controles equivalentes se aplicaron después", manifestó la organización.

El PLD citó, además, el caso de San Pedro de Macorís, donde, según denunció, tres empresas de reciente creación obtuvieron contratos por más de 110 millones de pesos.

Consideró insuficiente la suspensión de 42 empresas anunciada por el Inabie y pidió investigar las circunstancias que dieron lugar a las irregularidades detectadas y establecer posibles responsabilidades.

Adjudicaciones Asimismo, reclamó investigar denuncias sobre supuestos pagos de entre 1.5 millones de pesos y dos millones de pesos para conseguir adjudicaciones de raciones, así como señalamientos de centros educativos que tendrían contratadas más raciones que estudiantes matriculados. Solicitó revisar el traslado de equipos entre cocinas durante inspecciones, las actuaciones de los peritos y verificar si las reglas fueron aplicadas a todos los participantes.