Leonel Fernández advierte que los conflictos internacionales no pueden considerarse hechos aislados

El expresidente Leonel Fernández durante su intervención en el VIII Foro Global América Latina y el Caribe, celebrado en la Universidad de Columbia, Nueva York. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR FUNGLODE )

El presidente de Funglode y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, advirtió que el mundo atraviesa "un momento de fragmentación geopolítica y polarización política" sin precedentes desde el final de la Guerra Fría y sostuvo que los conflictos internacionales ya no pueden considerarse fenómenos aislados.

Las declaraciones de Fernández se produjeron durante la apertura este miércoles al VIII Foro Global América Latina y el Caribe, bajo el eje "América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación", de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD).

La jornada de análisis reunió en Lerner Hall, de la Universidad de Columbia, a destacados académicos, economistas, especialistas en relaciones internacionales y representantes de organismos multilaterales.

"Entender esta nueva realidad del poder global no es solo un ejercicio académico, sino también una necesidad estratégica para cualquier nación que aspire a salvaguardar su propio desarrollo", afirmó.

Fernández planteó que el escenario internacional se caracteriza por una creciente competencia entre las grandes potencias, una mayor fragilidad institucional y la transformación de las relaciones económicas. También señaló que los conflictos en Medio Oriente, Rusia y Ucrania repercuten sobre los mercados energéticos, las rutas comerciales, los precios de los alimentos y la confianza de los inversionistas.

El primer panel examinó las tensiones regionales y sus consecuencias globales, con la participación de Shlomo Ben-Ami, Lisa Anderson y Ali Vaez, quienes abordaron las implicaciones de los conflictos en Medio Oriente.

La agenda continuó con el análisis de la economía mundial y sus perspectivas, incluyendo la desaceleración del crecimiento, las presiones fiscales, el proteccionismo comercial y la posible entrada en una nueva etapa de desglobalización.

La tecnología ocupó igualmente un lugar central. Fernández destacó que la inteligencia artificial no constituye simplemente una nueva herramienta, sino una "transformación estructural comparable, en alcance, a la producida por la revolución industrial", con capacidad para modificar la competitividad de las naciones y el mapa de la prosperidad en las próximas décadas.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Shari Spiegel, directora de la Oficina de Financiamiento para el Desarrollo de Naciones Unidas, mientras el programa incorporó además un panel sobre las oportunidades de América Latina y el Caribe en una economía mundial cambiante, con especialistas como José Antonio Ocampo, Andy Dauhajre y Francisco Rodríguez, entre otros participantes.

El componente político abordó los procesos electorales de América Latina en 2026, año en el que una parte significativa de la población regional acudirá a las urnas.

Transferencia del poder

Fernández sostuvo que este ciclo constituía una prueba para la capacidad de las instituciones de garantizar "la transferencia del poder de manera pacífica, transparente y de conformidad con el Estado de derecho".

El debate incorporó también el papel del voto latino en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre de 2026, con la participación de Eduardo Gamarra, Catherine Pichardo, Mark Hugo Lopez y David Pakman, quienes analizaron sus posibles implicaciones para la política estadounidense y las relaciones hemisféricas.

De su lado, el director del Centro de Ingeniería de Funglode, César Fernández, destacó la relevancia de esta octava edición y la amplitud de una agenda que integró conflictos en Medio Oriente, democracia, procesos electorales, voto latino y economía global.

El VIII Foro Global, creado e impulsado por Leonel Fernández, dio continuidad a un espacio que durante siete ediciones ha promovido el diálogo plural y de alto nivel sobre los desafíos económicos, democráticos, sociales y geopolíticos de América Latina y el Caribe.

La edición de 2026 contó con el apoyo del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de Columbia University y Global Americans, y fue desarrollada en formato híbrido, con transmisión a través de plataformas digitales.

Al cerrar su intervención, Fernández resumió el propósito del encuentro al señalar que el Foro no buscaba ofrecer "certezas fáciles", sino crear un espacio donde las ideas pudieran confrontarse, las visiones ponerse a prueba y, sobre todo, "construir juntos".

Así, desde el corazón académico de Nueva York, el VIII Foro Global dejó abierta una conversación que trasciende sus paneles: comprender las transformaciones del mundo para que América Latina y el Caribe no sean espectadores de la nueva arquitectura global, sino actores capaces de participar en su construcción.