El PLD convoca a dirigentes a una asamblea para ultimar detalles de la consulta presidencial

El opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convocó para este viernes a sus dirigentes nacionales a una asamblea en la que ofrecerá las orientaciones finales sobre el montaje de la consulta de aspirantes presidenciales, programada para el próximo 18 de octubre.

De acuerdo con una nota de prensa, el encuentro es organizado por la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026) y forma parte del proceso de capacitación para los trabajos que estarán a cargo de las mesas de consulta.

La organización política explicó que durante la asamblea se abordarán aspectos relacionados con la organización del proceso, que se desarrollará tanto en República Dominicana como en las seccionales del PLD en el exterior.

"Esta asamblea es de alta importancia y fundamental para socializar y orientar sobre aspectos que tienen que ver con el montaje y éxito de la Consulta a realizarse el domingo 18 de octubre en el país y en las seccionales del exterior", indica una circular citada en el comunicado.

Dirigentes convocados

A la asamblea fueron convocados los miembros del Comité Político que se desempeñan como supervisores de enlaces, los enlaces de las diferentes demarcaciones con la dirección partidaria y los presidentes de los comités provinciales, municipales, de circunscripciones electorales y de distritos municipales.

El encuentro está pautado para este viernes 25 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m., en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, en Santo Domingo.

En la convocatoria, la CONAP-2026 exhortó a los dirigentes del PLD a participar activamente en la actividad, que forma parte de los preparativos para la consulta interna del 18 de octubre.