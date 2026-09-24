El PRD da el primer paso para crear una coalición opositora de cara a elecciones de 2028

De izquierda a derecha, Carlos Dicló, Héctor Guzmán, Miguel Vargas y Peggy Cabral, durante una reunión de la Comisión Presidencial Ejecutiva del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la Casa Nacional de la organización, el 23 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR EL PRD )

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dio el primer paso para impulsar una coalición opositora para competir en las elecciones de 2028 en los niveles presidencial, congresual y municipal.

Ayer, la Comisión Presidencial Ejecutiva del PRD autorizó el inicio de contactos con partidos, movimientos y otros sectores de oposición con el propósito de construir una plataforma política y programática común.

Como parte de la propuesta, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, tendrá la responsabilidad de iniciar y dirigir los acercamientos con las demás fuerzas opositoras.

Durante la reunión, celebrada en la Casa Nacional, también se formalizó el establecimiento de una línea de oposición frente al Gobierno, con el propósito de que el PRD ejerza una fiscalización permanente de la gestión gubernamental y plantee propuestas sobre los principales problemas económicos, sociales e institucionales del país.

La organización indicó que denunciará las actuaciones que considere contrarias al interés nacional y afirmó que mantendrá una oposición activa y sistemática durante el período restante hasta las próximas elecciones. Estas valoraciones corresponden a la posición expresada por el propio partido sobre la gestión gubernamental.

Asimismo, el organismo dispuso que las intervenciones públicas de sus dirigentes mantengan coherencia con la línea política establecida y determinó que el presidente del partido actuará como su principal vocero.

PRD reporta 97 % de reorganización

La estrategia de concertación opositora coincide con el proceso de reorganización interna que desarrolla el PRD en sus estructuras provinciales, municipales, de distritos municipales y seccionales del exterior.

De acuerdo con los informes presentados ante la Comisión Presidencial Ejecutiva, la organización ha completado alrededor del 97 % de su estructura nacional, con avances en 150 municipios, 180 distritos municipales, seis regiones y 23 seccionales del exterior.

La Comisión acogió el informe de la Secretaría Nacional de Organización y aprobó el registro actualizado de dirigentes y delegados para su entrega ante la Junta Central Electoral (JCE).

Durante la sesión, Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del PRD, presentó un informe sobre el proceso de reorganización, mientras que Carlos Dicló, secretario nacional de Organización, expuso los resultados de la actualización orgánica y territorial.

José Juan Zapata, secretario nacional de Asuntos Electorales, presentó además un informe correspondiente al período comprendido entre enero y septiembre de 2026. Peggy Cabral, secretaria general, rindió otro sobre el patrimonio inmobiliario de la organización y su plan de actualización, mientras Vargas Maldonado informó sobre la situación política y los trabajos del partido.

Registro de aspirantes para 2028

Como parte de los preparativos electorales, la Comisión Presidencial Ejecutiva también puso en marcha un registro nacional de aspirantes a posiciones congresuales y municipales.

La iniciativa busca identificar con anticipación las aspiraciones existentes en las distintas demarcaciones y avanzar en la preparación de la organización para las elecciones de 2028, sin sustituir los mecanismos estatutarios establecidos para seleccionar las candidaturas.

La reunión estuvo encabezada por Vargas Maldonado; Peggy Cabral; Héctor Guzmán; Carlos Dicló; José Juan Zapata, y Janet Camilo, presidenta en funciones, junto con otros integrantes de la Comisión Presidencial Ejecutiva.