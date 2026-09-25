La carrera presidencial del PLD entra en fase final entre denuncias y tensiones

La carrera para encabezar la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entra en su recta final a pocas semanas de la consulta del 18 de octubre. Mientras avanza el montaje del proceso, las tensiones aumentan entre los aspirantes, quienes han realizado denuncias y cuestionamientos sobre actos de competencia desleal y sabotaje.

El principal señalamiento público gira en torno al padrón. Esta semana, el aspirante Francisco Javier García denunció que unas 523,000 personas serían excluidas de la lista de electores habilitados, pese a que, según su planteamiento, el plazo para introducir cambios había vencido el 30 de agosto. El exministro de Turismo afirmó que esa decisión respondería al interés de favorecer a otro aspirante.

"Yo sé que es con el objetivo de favorecer a un candidato, porque yo no sé quiénes son los 523,000, pero parece ser que el equipo de Gonzalo (Castillo) sí sabe quiénes son los 523,000", aseguró García en una entrevista en el programa radial Panorama de la Mañana.

Asimismo, sostuvo que la medida podría afectar la transparencia de la consulta y pidió explicaciones sobre cualquier modificación del padrón. Actualmente, la lista oficial ante la Junta Central Electoral (JCE) asciende a aproximadamente 2,162,000 inscritos.

García también afirmó que dirigentes vinculados a su proyecto han recibido ofertas de dinero para abandonar su apoyo. Esos señalamientos añaden tensión a la competencia interna, aunque no se han presentado públicamente pruebas que permitan dar por comprobados los ofrecimientos denunciados.

Aplazan asamblea

Mientras la advertencia de García corre por los medios digitales, la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el PLD ha decido el aplazamiento de la asamblea que estaba programada para este viernes 25 de septiembre.

En medio de estos señalamientos, ayer la organización pospuso para el próximo lunes 28 de septiembre la asamblea. Este encuentro tiene el objetivo de ofrecer las orientaciones finales del montaje de la Consulta.

De acuerdo con una nota informativa, la Conap indicó que el evento: "se programó para el viernes 25 de septiembre, de manera que se tenga "disponible para entregar a los participantes: a) Resolución que define el Padrón de la Consulta, b) Instructivo General para el Montaje de la Consulta y c) Cronograma Final de la Consulta".

Denuncia por gases lacrimógenos

Por otro lado, desde el proyecto de Gonzalo Castillo se denunció un incidente durante una actividad celebrada la noche del miércoles en el Club de Mayoristas, en la avenida 27 de Febrero.

Andrés Navarro, integrante de ese equipo, atribuyó a agentes policiales el lanzamiento de gases lacrimógenos y solicitó que se investiguen las circunstancias del hecho.

Las controversias surgen cuando faltan poco más de tres semanas para la consulta. La carrera por la candidatura presidencial del PLD comenzó con ocho dirigentes que manifestaron interés en participar, pero el número se ha reducido gradualmente.

Entre quienes se apartaron figuran Charlie Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Mario Bruno y, más recientemente, Luis de León, quien anunció su respaldo a Gonzalo Castillo.

La Conap había definido mediante sorteo el orden de los aspirantes inscritos en la boleta. La resolución del 4 de septiembre estableció a Francisco Javier García con el número 1; Luis de León, con el 2; Manfred Mata, con el 3; Gonzalo Castillo, con el 4, y Francisco Domínguez Brito, con el 5. Tras las declinaciones, permanecen en el proceso García, Mata, Castillo y Domínguez Brito.

La asamblea

La asamblea, a celebrarse en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, servirá para orientar a los dirigentes que tendrán responsabilidades en las mesas de consulta y socializar los aspectos relacionados con el montaje del proceso, tanto en el país como en las seccionales del exterior.

Están convocados los miembros del Comité Político que desempeñan funciones de supervisión y enlace, los enlaces de las diferentes demarcaciones con la dirección nacional y los presidentes de los comités provinciales, municipales, de circunscripciones electorales y distritos municipales.