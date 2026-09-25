Leonel Fernández continúa agenda por Estados Unidos con actividades políticas y académicas

El expresidente Leonel Fernández saluda a simpatizantes durante encuentro con la diáspora en Pensilvania, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El expresidente Leonel Fernández continúa su recorrido por Estados Unidos con actividades oficiales de la Fuerza del Pueblo (FP), encuentros con la diáspora dominicana y una agenda académica enfocada en los cambios geopolíticos, económicos y tecnológicos que impactan a América Latina y el Caribe.

El periplo del líder de la entidad opositora lo ha llevado a Florida, Pensilvania y Nueva York, además de contemplar actividades en Nueva Jersey, con encuentros dirigidos a fortalecer las estructuras de su organización en el exterior y abordar la participación de los dominicanos residentes fuera del país en el desarrollo de República Dominicana.

Hasta la tarde de ayer, el recorrido incluyó juramentaciones de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, reuniones con dirigentes políticos, profesionales, empresarios y líderes comunitarios, así como su participación en el VIII Foro Global América Latina y el Caribe, celebrado en Columbia University, en Nueva York.

El viaje de Fernández inició el pasado domingo y, hasta el momento, su regreso a República Dominicana está previsto para el 3 de octubre de 2026.

Acercamiento con la diáspora

Uno de los principales ejes de las actividades de Fernández fue la relación de República Dominicana con los dominicanos residentes en el exterior. Durante encuentros en Filadelfia y Reading, Pensilvania, el exmandatario planteó que el país debía avanzar hacia una relación con la diáspora que trascendiera el envío de remesas e incorporara también sus conocimientos, experiencia profesional y capacidad empresarial.

Fernández cifró en alrededor de 13,000 millones de dólares anuales los recursos enviados por los dominicanos residentes en el exterior y atribuyó a ese flujo de divisas un papel importante en la estabilidad económica del país.

"A veces crecemos más, a veces crecemos menos, pero hay una estabilidad que nos brinda el hecho de que anualmente nos llegan 13,000 millones de dólares que envían los dominicanos que están en el exterior", expresó.

A partir de ese planteamiento, propuso establecer una alianza estratégica con los aproximadamente tres millones de dominicanos que, según indicó, viven fuera del territorio nacional.

"No hay desarrollo nacional, no hay futuro para la República Dominicana si no se produce una alianza estratégica con la diáspora dominicana, con nuestros compatriotas en el exterior, en Estados Unidos, en España y en cualquier otro lugar del mundo", afirmó.

Fernández vinculó su propuesta con su propia experiencia migratoria. Recordó que llegó a Nueva York a los ocho años, cursó allí parte de sus estudios y comenzó trabajando como delivery boy. También señaló que su madre trabajó durante más de 40 años como enfermera en Estados Unidos.

"Yo sé cuáles son las esperanzas, cuáles son los clamores, cuáles son los sinsabores que muchas veces tiene la diáspora dominicana, porque yo siempre me he sentido ser parte de ella", manifestó.

Juramentaciones y actividades políticas

La agenda en Pensilvania también tuvo un componente partidario. En Reading, Fernández encabezó la juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo durante una actividad organizada con la participación del movimiento Amigos, Profesionales y Empresarios con Leonel (APEL) y las estructuras locales de la organización.

La actividad congregó a dominicanos residentes en Reading y delegaciones procedentes de otras localidades de Pensilvania.

Previamente, Fernández había estado en Miami, Florida, donde desarrolló actividades políticas y académicas y juramentó a nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo procedentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Durante su intervención en Reading, el exmandatario recurrió a una adaptación de la consigna política "Make America Great Again", utilizada por el presidente estadounidense Donald Trump. "Let´s make the Dominican Republic great again", expresó Fernández, cuya traducción al español es "Hagamos grande de nuevo a la República Dominicana".

Durante la visita también recibió un reconocimiento de la Alcaldía de Reading. La delegación municipal estuvo encabezada por el alcalde Eddie Morán. "Estos reconocimientos no son a mí, considero que a través de mí se reconoce a la República Dominicana", expresó Fernández.

Críticas sobre la seguridad en República Dominicana

En medio de su recorrido por Estados Unidos, Fernández también se refirió a la situación política y social de República Dominicana.

Durante una entrevista con la periodista Katherine Hernández, expresó preocupación por hechos recientes de violencia y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la inseguridad.

Fernández se refirió específicamente al ataque perpetrado en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este, donde fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido.

"Muy preocupante, diría yo, porque en los términos y en la forma que se está produciendo no tiene antecedentes en la República Dominicana", expresó.

También hizo referencia a un ataque a tiros ocurrido en Boca Chica, donde varias personas fueron alcanzadas por disparos desde un vehículo.

"Si alguien pasa en un vehículo y ametralla a un grupo que está en una esquina en Boca Chica, eso parece un tiempo de Al Capone, no de la República Dominicana", manifestó.

A partir de esos hechos, Fernández cuestionó la actuación gubernamental y aseguró: "Ha desbordado al gobierno, ha desbordado al gobierno, eso es evidente".

Foro Global en Columbia University

La agenda de Fernández continuó en Nueva York con un componente académico. En su condición de presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), encabezó la apertura del VIII Foro Global América Latina y el Caribe, celebrado en Lerner Hall, de Columbia University.

El encuentro se desarrolló bajo el eje "América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación" y reunió a académicos, economistas, especialistas en relaciones internacionales y representantes de organismos multilaterales.

Durante su intervención, Fernández abordó las transformaciones de la geopolítica mundial y sus efectos sobre América Latina y el Caribe.

"Entender esta nueva realidad del poder global no es solo un ejercicio académico, sino también una necesidad estratégica para cualquier nación que aspire a salvaguardar su propio desarrollo", afirmó.

El exmandatario sostuvo que el escenario internacional atravesaba un período de fragmentación geopolítica y polarización política, acompañado de una creciente competencia entre las grandes potencias y cambios en las relaciones económicas.

La inteligencia artificial ocupó también parte de las discusiones del foro. Fernández la definió como una "transformación estructural comparable, en alcance, a la producida por la revolución industrial".

Según planteó, el desarrollo de esta tecnología podría modificar la competitividad de las naciones y la distribución de la prosperidad durante las próximas décadas.

El VIII Foro Global fue organizado por Funglode y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), con el apoyo del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de Columbia University y Global Americans.