PLD llama a validarse a 523,000 afiliados; niega que los haya excluido de su consulta presidencial

Dirigentes y miembros de la Conap del PLD durante una reunión de trabajo para la consulta presidencial de la organización del 18 de octubre. ( CEDIDA POR EL PLD )

La Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (Conap-2026) negó que haya excluido a alrededor de 523,000 personas del padrón que será utilizado para este proceso electoral, como había denunciado el dirigente de esa organización Francisco Javier García.

Aunque aseguró que estos militantes no están impedidos de participar en la consulta, ha detectado que 523,781 inscritos están afiliados a múltiples organizaciones, no participaron en su anterior consulta (2022) y no han sido correctamente validados por la propia entidad, a través de los procesos de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral, después de 2020.

Por estas razones, el PLD informó este viernes que las personas afectadas por la multiplicidad de registros deberán habilitarse para participar en la votación del 18 de octubre a través de la plataforma web pldconsultate.do, antes del 8 de octubre al mediodía.

Ante los cuestionamientos de que la decisión buscaría favorecer a un candidato, la Conap enfatizó que "no conoce ni puede conocer, la preferencia de ninguno de estos ciudadanos por aspirante alguno".

"El padrón de miembros del Partido depositado ante la Junta Central Electoral se mantiene íntegro y vigente. Esta Comisión no tiene facultad para modificarlo, y no lo ha hecho", aclara el órgano en un comunicado.

El PLD atribuyó el retraso en la depuración final a la prórroga concedida por la Junta Central Electoral (JCE) para el depósito de los padrones partidarios hasta el 2 de septiembre.

La comisión también afirmó que los representantes de los aspirantes recibieron y discutieron la información del padrón en cinco sesiones de trabajo y que podrán supervisar las habilitaciones mediante la plataforma del partido. Sostuvo que ningún equipo tiene acceso privilegiado a los datos y rechazó que sus decisiones respondan a opiniones de dirigentes ajenos al organismo.

La Conap llamó a los aspirantes a tramitar sus diferencias a través de las instancias partidarias y reiteró que la consulta del 18 de octubre solo medirá los niveles de simpatía.

Asimismo, precisó que el resultado de la consulta no elegirá ni proclamará una candidatura presidencial, cuya selección formal deberá realizarse en 2027. Explicó que se trata de un método "no vinculante" para medir la simpatía hacia los aspirantes.

Depuración del padrón

La comisión indicó que la JCE entregó el 7 de septiembre una lista de 6,099,227 ciudadanos habilitados para la consulta.

De ellos, 5,047,236 no aparecen en el padrón de ninguna otra organización política, por lo que su participación está asegurada. Los restantes 1,051,991 figuran tanto en el registro del PLD como en los de otros partidos.

Dentro de ese último grupo, 479,491 personas fueron validadas mediante procesos organizativos del partido entre 2021 y 2022, mientras que otras 48,719 participaron en la consulta peledeísta de 2022. Por ello, se decidió, a "unanimidad", según el organismo, incluir a estas personas en el proceso de votación.

Los 523,781 registros restantes quedaron sujetos al procedimiento extraordinario de habilitación.

Para habilitarse, los ciudadanos en esa situación podrán acceder a la plataforma oficial destinada a estos fines y seguir los pasos indicados, o presentarse con su cédula ante la estructura del PLD en su demarcación. En este último caso, deberán declarar su voluntad de pertenecer exclusivamente al partido y afirmar que su inscripción en otra organización se produjo sin su consentimiento, según el procedimiento anunciado por la comisión.

Al momento de la publicación de esta nota, este medio verificó que no hay ningún dominio asociado a la página web que, según asegura el PLD, fue habilitada para la validación de militantes con múltiples afiliaciones.

Conflictos

El comunicado de la Conap se da en medio de las tensiones surgidas entre los equipos políticos que participarán en la votación del 18 de octubre.

Francisco Javier García denunció esta semana que esas personas fueron apartadas de la lista de participantes después de vencido el plazo para favorecer a un candidato en específico. También afirmó que dirigentes de su equipo han recibido ofertas de dinero para retirar su apoyo, un señalamiento que no ha sido comprobado.

A estas diferencias se sumó la denuncia del equipo de Gonzalo Castillo sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos durante una de sus actividades en el Club de Los Mayoristas, en el Ensanche Quisqueya.

Las controversias surgen cuando faltan poco más de tres semanas para la consulta. La carrera por la candidatura presidencial del PLD comenzó con ocho dirigentes que manifestaron interés en participar, pero el número se ha reducido gradualmente.

Entre quienes se apartaron figuran Charlie Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Mario Bruno y, más recientemente, Luis de León, quien anunció su respaldo a Gonzalo Castillo.

La Conap había definido mediante sorteo el orden de los aspirantes inscritos en la boleta. La resolución del 4 de septiembre estableció a Francisco Javier García con el número 1; Luis de León, con el 2; Manfred Mata, con el 3; Gonzalo Castillo, con el 4, y Francisco Domínguez Brito, con el 5. Tras las declinaciones, permanecen en el proceso García, Mata, Castillo y Domínguez Brito.

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