Danilo afirma que el Gobierno "le falló al pueblo" y dice que la gente no está segura ni en su casa

El presidente del PLD, Danilo Medina, habla durante un acto en La Altagracia. ( CEDIDA POR EL PLD )

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este domingo que el actual gobierno le falló al pueblo dominicano y sostuvo que la población comienza a mostrar un creciente descontento con la actual gestión. Medina también criticó la gestión en seguridad ciudadana.

"Este gobierno le falló al pueblo dominicano. Lograron conquistar la población con el cuento del cambio. Nadie le preguntó qué iban a cambiar y han hecho lo que han querido. Pero hoy la población ya despertó", afirmó Medina, al cuestionar la promesa de cambio del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al hablar en un acto en La Altagracia, el exmandatario aseguró que la población "ya despertó" y citó los resultados de una encuesta que, según explicó, recibió recientemente, de acuerdo con la cual el 80 % de los dominicanos considera que el país marcha por el camino equivocado, mientras un 16 % entiende que va por el camino correcto.

Medina sostuvo además que el "desencanto" alcanza incluso a personas que votaron por el actual presidente. Según los datos que atribuyó a esa medición, el 71 % de quienes votaron por Abinader considera que el país marcha por el camino equivocado.

#DelPartidoPLD | @DaniloMedina : El Gobierno del PRM le falló al Pueblo dominicano. El 80% de la población considera que el país va por el camino equivocado. pic.twitter.com/GzFN23Lxeg — PLD (@PLDenlinea) September 27, 2026

Costo de la vida

El presidente del PLD también puso el foco en el costo de la vida. Afirmó que, según la misma encuesta, el 62 % de la población considera que sus ingresos no le permiten comprar los alimentos que necesita diariamente. Agregó que el 55 % de quienes votaron por el PRM comparte esa percepción.

"El país le está pasando mal", sostuvo Medina, al señalar el costo de los alimentos como uno de los principales problemas que, a su juicio, enfrenta la población.

El exgobernante también cuestionó la política de seguridad ciudadana del Gobierno y puso en duda las cifras oficiales que las autoridades presentan periódicamente sobre una reducción de los indicadores delictivos. "Todos los meses dicen que la seguridad bajó un 20 %, un 25 %. Yo creo que ya la seguridad es negativa, sucede todo lo contrario", manifestó.

A seguidas agregó: "La gente ya no está segura ni en su casa, ni en su propia casa la gente está segura. El delito está entrando a la casa de la gente y está matando por centavos, por dineritos, por cadenas, por prendas. Por lo que sea".

Llama a recuperar posiciones en La Altagracia

Medina también llamó a la dirigencia y militancia de su partido a trabajar para recuperar posiciones municipales y congresuales en la provincia La Altagracia.

Igualmente afirmó que el partido se prepara para volver a gobernar el país tras las elecciones de 2028.

Medina habló durante la juramentación de Heriberto Santana y más de 300 nuevos militantes que se incorporaron al PLD en La Altagracia. En la actividad, destacó el crecimiento de la organización y llamó a sus dirigentes a fortalecer el trabajo político con miras a los próximos comicios.

Durante el acto, Medina aseguró que el PLD busca recuperar la alcaldía de Higüey y avanzar en la conquista de otras demarcaciones de la provincia, entre ellas Verón, La Otra Banda y Nisibón.

"Ya no más alcaldía como la senaduría. El PLD quiere gobernar a Higüey para mostrar lo que somos capaces de hacer por el pueblo", expresó el exmandatario, quien agregó que la organización trabajará para recuperar la provincia completa.

Medina destacó además a Heriberto Santana, a quien presentó como un hombre que, según dijo, llega a trabajar por Higüey y aspira a convertirse en alcalde del municipio en las próximas elecciones.

El dirigente político sostuvo que dentro del PLD existe un "espíritu de victoria" y afirmó que, a su juicio, ese ambiente también se manifiesta en diferentes puntos del territorio nacional.

"Esto que está pasando aquí está pasando en todo el territorio nacional. La gente está mirando de nuevo al Partido de la Liberación Dominicana", afirmó.

La juramentación reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización en un acto que el PLD presentó como parte del proceso de fortalecimiento de su estructura política en La Altagracia.

Llama a participar en la consulta

Como parte de esa estrategia, Medina llamó a participar en la consulta interna programada para el 18 de octubre, proceso mediante el cual el PLD busca escoger al aspirante presidencial que concite mayor simpatía.

El expresidente planteó que no basta con la participación de los miembros del PLD, sino que también deben acudir ciudadanos que no pertenezcan a otras organizaciones políticas.

"Es necesario que todos los dominicanos de buena voluntad, que no pertenecen a ningún otro partido, vayan a votar", manifestó.

Medina sostuvo que el aspirante que resulte favorecido deberá obtener el mayor respaldo posible para que el partido comience a organizar su estrategia con miras a las elecciones de 2028.

El sector agropecuario

El presidente del PLD también se refirió a la situación de la producción nacional, particularmente del sector agropecuario, y advirtió sobre una eventual reducción de su capacidad para generar empleos.

De acuerdo con las cifras citadas durante su intervención, durante los gobiernos del PLD el sector agropecuario representaba alrededor del 9,20 % del empleo nacional, mientras que actualmente esa proporción se habría reducido al 6,3 %.

Medina advirtió que, de mantenerse esa tendencia, podría producirse un desplazamiento de personas desde las zonas rurales hacia los barrios de las principales ciudades.

En ese contexto, llamó a la dirigencia peledeísta a fortalecer la unidad y el trabajo político de cara a los próximos procesos electorales.

Medicamentos de alto costo

Durante su discurso, el expresidente también hizo referencia a las políticas sociales implementadas durante los gobiernos de su partido para atender a personas con enfermedades crónicas que necesitaban medicamentos de alto costo.

Recordó que durante su administración fueron habilitadas oficinas para atender a personas de bajos ingresos y de clase media que enfrentaban enfermedades que requerían tratamientos costosos.

Explicó que, además de una oficina ubicada en el Ministerio de Salud Pública, dispuso la creación de otra en el Palacio Nacional, bajo su dirección, con el propósito de garantizar que las personas que necesitaran asistencia pudieran acceder a ella.

Medina afirmó que actualmente muchas familias enfrentan dificultades para cubrir tratamientos médicos y medicamentos de alto costo.

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