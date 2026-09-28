Francisco Javier afirma que a algunos aspirantes del PLD les "cogió la noche" para consulta de octubre

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA. )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que a algunos de sus competidores les "cogió la noche" para alcanzar el respaldo necesario de cara a la consulta que realizará esa organización política el próximo 18 de octubre.

García, sin mencionar a ninguno de los demás aspirantes, aseguró que espera obtener la mayor cantidad de simpatías en el proceso interno y atribuyó sus expectativas al trabajo político que, según dijo, ha desarrollado durante los últimos dos años.

El dirigente peledeísta sostuvo que durante ese período ha mantenido contactos directos con dirigentes de la organización, representantes de distintos sectores de la sociedad y ciudadanos en diferentes puntos del país.

"A algunos les cogió la noche", expresó García en una nota de prensa al referirse a sus competidores, a quienes exhortó a intensificar sus actividades políticas si buscan ser competitivos en la consulta.

Afirmó que para obtener resultados electorales es necesario desarrollar un trabajo constante y aseguró que su proyecto ha mantenido esa dinámica durante los últimos años.

"Para ganar unas elecciones en la República Dominicana hay que trabajar mucho, y nosotros hemos trabajado demasiado durante este período de tiempo", manifestó, según el comunicado.

Además de García, permanecen en el proceso Manfred Mata, Francisco Domínguez Brito y Gonzalo Castillo. La consulta del 18 de octubre busca medir las simpatías entre los aspirantes presidenciales del PLD, aunque no constituye la elección formal del candidato presidencial de la organización para las elecciones de 2028.

García ofreció las declaraciones luego de encabezar un encuentro con coordinadores de su proyecto político en la provincia San Cristóbal.

Pide revisar situación del padrón

Por otro lado, el aspirante presidencial se refirió a la controversia surgida en torno al padrón que será utilizado durante la consulta y dijo esperar que la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap-2026) resuelva la situación relacionada con unas 523,000 personas.

Según la nota de prensa, García sostuvo que esas personas habían sido excluidas del padrón y planteó que el registro utilizado para la consulta debería guardar similitud con el empleado por el PLD en su proceso interno de 2022.

La Conap, sin embargo, negó posteriormente que los 523,781 ciudadanos hayan sido excluidos definitivamente. El organismo explicó que se trata de personas que figuran con afiliación en más de una organización política y que no habían sido validadas por el PLD bajo determinados criterios establecidos para la consulta.

La comisión informó que esos ciudadanos disponen de un procedimiento para solicitar su habilitación y estableció como plazo el 8 de octubre al mediodía. Asimismo, aseguró que el padrón de miembros depositado ante la Junta Central Electoral permanece vigente y que la Conap no tiene facultad para modificarlo.