Las reglas del PLD para su consulta presidencial: validación del padrón, prohibición de celulares y veda de campaña

Reunión de la Conap con miembros del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) definieron este lunes los protocolos organizativos y las normas reglamentarias para la consulta pautada para el próximo 18 de octubre.

La organización busca elegir a un aspirante presidencial que posteriormente será el candidato oficial para las elecciones presidenciales de 2028.

El integrante de la comisión electoral y vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, detalló las directrices operativas que regirán la jornada, los mecanismos de verificación de electores y el cronograma de la fase final del proceso.

La organización abordó el estatus de 523,781 ciudadanos que figuran con múltiples afiliaciones en distintas organizaciones políticas. Ante señalamientos del aspirante Francisco Javier García sobre la supuesta exclusión de este grupo del listado de votantes, la Conap aclaró que debatió durante dos días la situación de los 523,000 registros con afiliaciones en otros partidos, decidiéndose por votación mayoritaria su separación del listado principal.

En ese sentido, para confirmar su afiliación exclusiva con el PLD, la organización optó por sugerirles registrarse y validarse a través de la plataforma digital del partido. Lorenzo señaló que las decisiones se adoptaron por las vías institucionales y descartó riesgos de fraccionamiento interno por ese tema.

Prohibición de celulares

Dentro de las disposiciones contenidas en el instructivo general de votación, se estableció la prohibición estricta del uso de teléfonos celulares dentro de los recintos e instalaciones de votación.

En materia de orientación al electorado, la organización habilitó la plataforma digital consultate.com.do, un mecanismo mediante el que los ciudadanos pueden verificar su inclusión en el padrón semiabierto y localizar el centro de votación correspondiente.

Cierre de campaña

El cronograma de la consulta fija el fin formal de la promoción política y actos de campaña para el jueves 15 de octubre a las 12:00 de la noche.

Tras la conclusión de las asambleas orientativas celebradas en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, la comisión electoral se declaró en sesión permanente para dar paso a la fase de capacitación de los equipos de mesa.

En lo relativo a la infraestructura tecnológica, Lorenzo confirmó que el partido ya tiene bajo su custodia una parte significativa de los equipos facilitados por la Junta Central Electoral.

Los candidatos

La boleta electoral quedó conformada por cuatro precandidatos. Se mantienen en la contienda Francisco Javier García, Manfred Mata, Gonzalo Castillo y Francisco Domínguez Brito.

Anteriormente, Charlie Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Mario Bruno y Luis de León declinaron sus aspiraciones.

La consulta del PLD busca elegir a un aspirante presidencial que posteriormente será el candidato oficial del PLD para las elecciones presidenciales del 2028.

El proceso transcurre tras denuncias de ilegalidad ya que, según la Ley de Régimen Electoral, los candidatos presidenciales deben elegirse en octubre de 2027.