El PLD pide al Gobierno publicar registro real de homicidios e incluir los fallecidos a manos de la Policía

José Dantés, secretario jurídico del PLD, habla durante una rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ISMAEL HIRALDO )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió este lunes al Gobierno la publicación de un registro oficial mensual y desagregado de los homicidios en el país, requiriendo que se incluyan los fallecimientos ocurridos durante actuaciones de la Policía Nacional.

Según expuso José Dantés, el secretario jurídico del PLD, la tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes reportada al cierre de agosto excluye del cálculo de homicidios intencionales las muertes catalogadas como "intervención legal" o "intercambios de disparos".

Datos de homicidios

De acuerdo con información del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci) citados por la entidad política, en el primer semestre de 2026 se registraron 625 homicidios generales.

De esa cifra total, 382 casos correspondieron a homicidios intencionales, 144 a intervenciones legales y 99 a la categoría de "otros".

El PLD señaló que las muertes en operativos policiales aumentaron un 14.3 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 126 intervenciones legales.

En ese sentido, Dantés advirtió que la separación de rubros permite proyectar una baja en la tasa de homicidios intencionales sin reflejar la totalidad de las muertes violentas.

El informe del partido detalló que, conforme a publicaciones periodísticas, durante el mes de septiembre se reportaron más de 30 fallecidos en actuaciones policiales frente a 14 casos registrados en septiembre de 2025.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 31 fallecimientos en septiembre y un total de 200 en lo que va de año, por lo que el PLD emplazó a las autoridades a precisar la cifra oficial definitiva que maneja el Gobierno.

La reforma policial

Respecto a la reforma policial, el partido opositor sostuvo que los indicadores de seguridad "no deben medirse de forma aislada ni limitarse a la suma de recursos invertidos o agentes graduados".

Durante la rueda de prensa, Dantés afirmó que el PLD respalda a los agentes que emplean la fuerza legítima para defender su vida o la de terceros ante delincuentes armados.

No obstante, puntualizó que para diferenciar el uso legal de la fuerza de eventuales excesos se requiere que cada muerte en intervenciones policiales sea investigada formalmente por el Ministerio Público.

Propuestas al Gobierno

Como parte de un grupo de propuestas, la organización política presentó varias demandas al Poder Ejecutivo:

Publicación estadística: difundir mensualmente los datos desagregados de homicidios generales, intencionales y muertes por intervención legal, junto con el estado de esclarecimiento de cada caso. Investigación independiente: garantizar que el Ministerio Público dirija las investigaciones de cada fallecimiento en operativos policiales e informe periódicamente sobre sus avances. Revisión de protocolos: adecuar la planificación de arrestos, evaluación de riesgos y asistencia médica inmediata en el uso de la fuerza.