Fuerza del Pueblo alerta sobre mortalidad infantil en los últimos seis años

Ramón Alvarado, titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo. ( FOTO CEDIDA POR EL PARTIDO )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó este martes su preocupación por la mortalidad infantil en el país y aseguró que, durante los últimos seis años, se han registrado, según su balance, 14,688 muertes de niños menores de un año, de las cuales el 78 % ocurrió durante los primeros 28 días de vida.

El titular de la Secretaría de Salud de la FP, Ramón Alvarado, afirmó durante una rueda de prensa que el análisis presentado por la organización refleja problemas que, a su juicio, afectan actualmente al sistema sanitario dominicano.

Alvarado situó la mortalidad infantil entre los principales indicadores que requieren atención y precisó que solo en 2023 fallecieron 3,012 menores de un año, incluidos 2,346 recién nacidos.

El dirigente también se refirió a la situación registrada recientemente en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde, según señaló, durante julio y agosto fallecieron 30 niños antes de cumplir su primer mes de vida.

Señala dificultades en hospitales públicos

Como segundo punto, el titular de Salud de la FP señaló dificultades en la prestación de servicios en hospitales públicos, entre ellas la falta de espacio físico y camillas, principalmente en las áreas de emergencia.

Indicó en una nota de prensa que, en algunos casos, los familiares de pacientes se ven obligados a llevar abanicos, sábanas y detergentes, además de adquirir medicamentos, insumos y material gastable, así como pagar pruebas de laboratorio y estudios de imágenes en establecimientos privados.

Cuestiona funcionamiento del 9-1-1

Al referirse al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Alvarado, quien fue director del Servicio Nacional de Salud (SNS), señaló problemas relacionados con los tiempos de respuesta, la disponibilidad de ambulancias, el mantenimiento preventivo de las unidades y la alta rotación del personal médico, técnico de transporte y de enfermería.

Medicamentos de alto costo Otro de los puntos expuestos corresponde al Programa de Medicamentos de Alto Costo. Al respecto, Alvarado advirtió sobre dificultades en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos e insumos, que, según afirmó, estarían provocando situaciones de desabastecimiento y afectando a pacientes que dependen de estos tratamientos.

Señala situación del Senasa

Como sexto punto, abordó la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y sostuvo que las irregularidades señaladas en esa institución han tenido consecuencias para la población.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de cuantificar los daños y determinar su impacto en la salud de los dominicanos.

Alvarado sostuvo que la mortalidad infantil, las condiciones de los hospitales, el funcionamiento del 9-1-1, la situación del Programa de Medicamentos de Alto Costo, las deficiencias en la vigilancia epidemiológica y el caso Senasa conforman seis puntos críticos que, a juicio de la Fuerza del Pueblo, evidencian problemas en áreas fundamentales del sistema sanitario.

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