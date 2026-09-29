Miguel Vargas dice que la oposición tiene liderazgo y experiencia para retomar desarrollo del país

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado. ( FOTO CEDIDA POR EL PRD )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este martes que las fuerzas políticas de oposición cuentan con el liderazgo, la experiencia y la capacidad técnica necesarios para detener lo que considera un retroceso que atraviesa la República Dominicana y retomar la ruta del desarrollo sostenible con equidad.

En una declaración difundida a través de sus redes sociales, Vargas sostuvo que, pese al deterioro que atribuye a la actual gestión gubernamental, el país dispone de "valiosas reservas políticas y técnicas" capaces de presentar una alternativa frente a los principales problemas nacionales.

El dirigente político consideró que esas organizaciones reúnen recursos humanos y liderazgos capaces de combinar la experiencia probada con una nueva generación de dirigentes comprometidos con los intereses del país.

"Esas entidades políticas tienen en su seno los recursos humanos y el liderazgo capaz de rescatar a la nación, unificando la experiencia probada y la renovada y talentosa generación comprometida con los sagrados intereses de la nación", expresó.

Propuesta electoral 2028

Vargas sostuvo que esa capacidad constituye la base de su propuesta de conformar un amplio bloque opositor con miras a las elecciones de 2028.

"Ante la grave situación que atraviesa el país, construir esta gran alianza opositora constituye una responsabilidad histórica para todos nosotros que no podemos eludir", afirmó.

El presidente del PRD también llamó a canalizar, por las vías institucionales y democráticas, el descontento que, según afirmó, generan el deterioro de los servicios públicos y sus efectos sobre el bienestar de la población.

"Apelamos a la vocación de paz de nuestro pueblo para que centre su disgusto creciente en los espacios y herramientas que aporta la democracia para hacer valer su poderosa voluntad", manifestó.

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