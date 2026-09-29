El PLD habilita plataforma para verificar participantes de su consulta presidencial

Ciudadano verificándose en la plataforma pldconsultate.do para saber si está habilitado para la consulta de aspirantes presidenciales del PLD. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Desde este martes, la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap-2026) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habilitó una plataforma digital para que los miembros de esa organización y ciudadanos sin afiliación partidaria puedan verificar si están habilitados para participar en la consulta del 18 de octubre y conocer el recinto y la mesa que les corresponden.

La herramienta está disponible a través del portal pldconsultate.do, donde los usuarios pueden realizar la verificación siguiendo los pasos indicados por el sistema.

Desde una computadora o un teléfono celular, los interesados pueden introducir su número de cédula para comprobar su estatus dentro del padrón que será utilizado en la consulta.

Una vez ingresado el documento de identidad, la plataforma informa si la persona está habilitada para participar y, cuando corresponde, muestra el recinto y la mesa asignados, además de la provincia, circunscripción, municipio o distrito municipal.

Doble afiliación política

A semanas de que el PLD realice su consulta, la habilitación de la plataforma adquiere relevancia, luego de que la Conap-2026 informara previamente que 523,781 ciudadanos aparecen con múltiples afiliaciones y requieren completar un proceso de validación para participar en la consulta.

Las personas que presentan doble afiliación pueden realizar el proceso requerido para quedar habilitadas de cara a la jornada del 18 de octubre, de acuerdo con las resoluciones vigentes.

Al introducir el número de cédula, el portal puede indicar si el ciudadano está habilitado, si su registro corresponde al exterior o si debe completar el procedimiento de habilitación. En este último caso, el sistema señala los pasos necesarios para realizar el registro.

La consulta del 18 de octubre forma parte del proceso interno mediante el cual el PLD busca medir los niveles de simpatía de sus aspirantes presidenciales. La Conap ha precisado que sus resultados no implican la proclamación formal de una candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

Los candidatos

La boleta electoral quedó conformada por cuatro precandidatos. Se mantienen en la contienda Francisco Javier García, Manfred Mata, Gonzalo Castillo y Francisco Domínguez Brito. Anteriormente, Charlie Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Mario Bruno y Luis de León declinaron sus aspiraciones.