Raquel Peña activa su proyecto político para la presidencia y prepara recorridos por localidades

La vicepresidenta Raquel Peña mantendrá activo su proyecto político de cara a las elecciones de 2028 y su equipo prepara una agenda de encuentros con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como recorridos por distintos puntos del país.

El anuncio fue hecho por Elvys Duarte, director operativo del equipo político de Peña, durante una entrevista en el programa radial En Corto con Kalil Michel, en momentos en que dentro del oficialismo comienzan a moverse las piezas de cara al proceso interno del partido.

"Raquel se apoyará a ella misma. Ella seguirá su proyecto", afirmó Duarte al ser consultado sobre el rumbo político de la vicepresidenta, indica una nota de prensa suministrada por el equipo político de la vicepresidencia.

Su nombres es uno de los que siempre suena como presidenciales del PRM

El dirigente también definió a Peña como una "carta de triunfo" del PRM y adelantó que los próximos pasos estarán dirigidos a fortalecer el contacto con la dirigencia y las estructuras territoriales de la organización.

Del equipo a las calles

La nueva etapa contempla llevar el proyecto más allá del trabajo de organización interna y comenzar a desarrollar una agenda de recorridos por diferentes localidades.

De acuerdo con Duarte, hasta ahora el equipo se ha concentrado en estructurar su proyecto, por lo que los recorridos permitirían ampliar el contacto con dirigentes y sectores vinculados al partido.

La candidatura presidencial El movimiento ocurre mientras diferentes figuras del PRM son mencionadas en las conversaciones sobre la candidatura presidencial de 2028. Peña aparece entre esos nombres, aunque no ha hecho un anuncio público de candidatura presidencial.

"El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha dicho que Peña reúne condiciones para una eventual candidatura, pero también ha señalado que ella no había comunicado públicamente una decisión sobre ese tema", dice la nota.

Un proyecto que vuelve a tomar actividad

La continuidad del proyecto cobra relevancia luego de que durante septiembre circularan informaciones sobre una posible salida de Peña de la carrera por la nominación presidencial del PRM.

El 14 de septiembre, un periódico de circulación nacional publicó que la vicepresidenta habría abandonado sus aspiraciones presidenciales para 2028, mientras otros reportes daban cuenta de reuniones de su equipo para definir el futuro del proyecto.