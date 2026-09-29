Deligne Ascención y Juan Garrigó realizan recorridos en Higüey y La Romana

El vicepresidente ejecutivo del RM, Deligne Ascención; el secretario general de esa organización, Juan Garrigó Mejía, y Roberto Ángel Salcedo, miembro de la Dirección Ejecutiva. ( CEDIDA POR EL PRM. )

El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, y el secretario general de esa organización, Juan Garrigó Mejía, realizaron recorridos de trabajo por Higüey y La Romana, como parte de la agenda territorial que desarrolla la nueva dirección partidaria.

Durante los encuentros, ambos dirigentes sostuvieron reuniones con miembros de las estructuras del partido y la militancia, con énfasis en la organización interna y el contacto con las bases.

"Seguimos trabajando para fortalecer nuestro partido desde la base, con organización, disciplina y compromiso, porque cuando el PRM se fortalece, el país avanza", expresó Ascención durante una de las actividades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-35210-pm-00d0000d.jpeg Militantes del PRM en Higüey. https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-35211-pm-1-f43fafc0.jpeg Juan Garrigó Mejía se dirige a los asistentes. ‹ >

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Mientras que Garrigó Mejía señaló que la escucha a los dirigentes y militantes es parte de su agenda al frente de la Secretaría General.

"La clave está en escuchar a nuestros dirigentes y a nuestra militancia; cuando el partido escucha con atención y actúa con responsabilidad, avanzamos con más unidad y más fuerza", sostuvo.

La jornada forma parte de los recorridos territoriales que la nueva dirección del PRM desarrolla desde su reciente elección. En septiembre, Garrigó dejó su puesto como viceministro de Gestión Social y Comunitaria para dedicarse a tiempo completo a la Secretaría General del partido.

Participación local

De acuerdo con el PRM, durante la semana anterior sus dirigentes también realizaron actividades en Boca Chica, Elías Piña, San Juan de la Maguana y San Cristóbal.

En las actividades participaron Roberto Ángel Salcedo, miembro de la Dirección Ejecutiva; Mayrelin García, directora de Planificación, y Dionicio de los Santos, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, además de dirigentes y autoridades locales.

En La Altagracia estuvieron, entre otros, el presidente provincial del PRM, Francisco Villegas; el secretario general provincial, Félix Vizcaíno; la gobernadora Daysi de Óleo; el senador Rafael Duluc, y diputados y dirigentes municipales de la provincia.