Gonzalo Castillo rechaza cancelación de consulta del PLD, pero dice que acatará decisión de la Conap

El precandidato a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. ( ARCHIVO / DL )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó este miércoles su desacuerdo con la decisión de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) de cancelar el proceso interno previsto para el 18 de octubre, aunque afirmó que acatará la medida.

"Queremos expresar nuestro desacuerdo con la decisión de la Conap. No era lo que esperábamos. Pero como peledeístas disciplinados, acatamos esa decisión y la respetamos", manifestó Castillo.

La Conap decidió dejar sin efecto la consulta luego de concluir que el partido no dispone de los equipos tecnológicos necesarios para realizar la votación automatizada en los términos establecidos para el proceso. La consulta había sido convocada para medir el respaldo de los aspirantes presidenciales de la organización.

Castillo aseguró que, pese a la decisión, continuará con su proyecto político y las visitas que ha desarrollado en distintas provincias.

Queremos expresar nuestro desacuerdo con la decisión de la CONAP. No era lo que esperábamos. Pero como peledeístas disciplinados, acatamos esa decisión y la respetamos. El trabajo continúa. Hemos recorrido el país y la gente respondió. Nuestro proyecto es hoy un sentimiento mayoritario en la militancia del @PLDenlinea . Seguiremos trabajando y visitando cada territorio. No nos detendremos. Y cuando sea, vamos a ganar! #VamosConTo #GC2028 — Gonzalo Castillo Terrero (@GonzaloCastillo) September 30, 2026

"El trabajo continúa. Hemos recorrido el país y la gente respondió", indicó.

El exministro de Obras Públicas sostuvo además que su proyecto representa actualmente un "sentimiento mayoritario" dentro de la militancia del PLD. Esa afirmación corresponde a la valoración del propio aspirante y no a un resultado oficial, debido a que la consulta que debía medir el respaldo de los participantes fue cancelada.

"Seguiremos trabajando y visitando cada territorio. No nos detendremos. Y cuando sea, vamos a ganar", afirmó.

Reacción oficial

La cancelación se produce después de varias semanas de tensiones alrededor de la organización del proceso interno. Entre los temas que generaron diferencias estuvieron la composición del padrón y la situación de 523,781 personas que figuraban inscritas simultáneamente en más de una organización política. La Conap sostuvo que esos ciudadanos no habían sido excluidos, sino que debían validar su pertenencia al PLD para participar.

Francisco Javier García, otro de los aspirantes, había cuestionado previamente el manejo del padrón y denunciado que la exclusión de cientos de miles de personas podía favorecer a Castillo, señalamiento que no fue demostrado públicamente y que la Conap rechazó.

García expresó a través de una publicación de X, que este jueves fijará su posición sobre la suspensión ante el país y el partido.

Vista la Declaración de prensa realizada en el día de hoy, por la CONAP-2026, mañana fijaré nuestra posición ante el país y el Partido de la Liberación Dominicana, sobre las decisiones anunciadas en el día hoy. — Francisco Javier G. (@FJavierGarciaF) September 30, 2026

Además de Castillo y García, permanecían dentro del proceso Francisco Domínguez Brito y Manfred Mata, después de varias declinaciones registradas durante las semanas previas.

La suspensión de la consulta obliga ahora al PLD a definir cómo continuará el proceso para escoger o medir a sus aspirantes presidenciales de cara a las elecciones de 2028.