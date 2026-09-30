EL PLD cancela su consulta presidencial de octubre en medio de ruidos internos

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que suspendió la consulta para escoger a su aspirante presidencial prevista para el 18 de octubre. ( DIARIO LIBRE/ISMAEL HIRALDO )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) canceló la consulta para escoger a su aspirante presidencial prevista para el próximo 18 de octubre, luego de que la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) concluyera que no cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para cumplir con el mandato de realizar la votación de manera automatizada.

La decisión fue comunicada este miércoles por la coordinadora de la Conap, Cristina Lizardo, quien explicó que el proceso requería un mínimo de 2,200 equipos, incluidos los destinados a contingencias, para desarrollar la jornada en el territorio nacional.

Según Lizardo, la Junta Central Electoral (JCE) facilitó 600 equipos al PLD, pero permanecen pendientes otros 1,600.

Sin estos dispositivos, según sostuvo, a la comisión "se la hace imposible" ejecutar el modelo de votación aprobado por el Comité Central del partido.

"El mandato que esta comisión recibió del Comité Central es claro, cerrado y con condiciones expresas, y una de ellas es la votación automatizada", afirmó Lizardo al anunciar la suspensión de las elecciones.

La dirigente explicó que únicamente en las seccionales del exterior estaba previsto utilizar boletas impresas por la imposibilidad de trasladar las máquinas.

Lizardo sostuvo que la Conap no tiene facultad para modificar por cuenta propia los mandatos del Comité Central, por lo que la falta de equipos "hace materialmente imposible" realizar la consulta en los términos aprobados.

Lizardo agregó que el PLD revisará el proceso para la escogencia de su candidatura presidencial dentro de los plazos establecidos por la ley, a partir de julio de 2027, en coordinación con la JCE.

La consulta

La cancelación se produce después de más de un año de preparativos para una consulta que el PLD había presentado como un mecanismo para medir la simpatía que despertaban sus aspirantes presidenciales entre la militancia.

La iniciativa comenzó a discutirse en el Comité Político en marzo de 2025, después de la reflexión interna provocada por los resultados de las elecciones de 2024, que dejó al PLD con unos resultados muy inferiores.

Una consulta marcada por disputas internas

La decisión ocurre en medio de distintas controversias alrededor del proceso, entre ellas las diferencias sobre la composición y validación del padrón.

La Conap había informado que 523,781 ciudadanos aparecían con múltiples afiliaciones políticas y debían completar un procedimiento de validación para poder participar.

El PLD habilitó posteriormente una plataforma para que los ciudadanos pudieran comprobar su estatus y, cuando correspondiera, completar el proceso de habilitación.

Las diferencias también habían alcanzado a los equipos de los aspirantes. Francisco Javier García, uno de los postulantes, cuestionó el tratamiento dado a los ciudadanos con múltiples afiliaciones y denunció que su exclusión del listado inicial podía favorecer a un aspirante en específico.

La Conap rechazó que estuviera excluyendo deliberadamente a esos ciudadanos y sostuvo que no conoce la preferencia de los electores por ninguno de los aspirantes.

En medio de todo el ruido, la boleta había quedado reducida a cuatro aspirantes: Francisco Javier García, Manfred Mata, Gonzalo Castillo y Francisco Domínguez Brito.