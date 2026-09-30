Domínguez Brito respeta decisión del PLD de postergar consulta presidencial

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito. ( FOTO CEDIDA POR EL PLD )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, manifestó este miércoles su respeto a la decisión de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) de postergar la jornada, que estaba prevista para el próximo 18 de octubre.

"Reconozco y valoro profundamente el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que han puesto al servicio de este proceso, y de manera muy especial la responsabilidad y el compromiso con que nuestra compañera Cristina Lizardo ha asumido esta tarea. Este trabajo no se pierde; por el contrario, constituye una base importante para seguir avanzando y fortaleciendo nuestro partido", expresó Domínguez Brito en un comunicado.

La decisión fue anunciada la mañana de este miércoles, luego de que el Conap determinara que no dispone de los equipos tecnológicos necesarios para cumplir con el mandato de realizar la votación de manera automatizada.

Cristina Lizardo, coordinadora del Conap, explicó que el proceso requería un mínimo de 2,200 equipos, incluidos los destinados a contingencias, para desarrollar la jornada en todo el territorio nacional.

Junta Central Electoral

Según Lizardo, la Junta Central Electoral (JCE) facilitó 600 equipos al PLD, pero aún permanecían pendientes otros 1,600. Ante esta situación, sostuvo que a la comisión "se le hace imposible" ejecutar el modelo de votación aprobado por el Comité Central del partido.

La postergación se produce después de más de un año de preparativos para una consulta que el PLD había presentado como un mecanismo para medir la simpatía entre la militancia hacia los aspirantes a la candidatura presidencial.

La jornada, inicialmente pautada para el 18 de octubre, queda así pendiente de una nueva fecha, a determinar por las instancias correspondientes del partido.

Además de Domínguez Brito, en la consulta participarían Francisco Javier García, Gonzalo Castillo y Manfred Mata.