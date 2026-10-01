Dirigentes del PRM destacan labor del TSE y valoran formación en justicia electoral
El TSE imparte un diplomado a dirigentes del PRM para fortalecer la justicia electoral
Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) valoraron positivamente el trabajo que realiza el Tribunal Superior Electoral (TSE) y destacaron la importancia de que las organizaciones políticas conozcan las normas y procedimientos que rigen la justicia electoral.
Las consideraciones fueron expresadas por Milagros Ortiz Bosch, Juan Garrigó y Deligne Ascención durante su participación en un diplomado de Justicia Electoral que desarrolla el TSE dirigido a dirigentes y miembros del partido.
Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, resaltó la importancia de la educación para el fortalecimiento de la democracia y valoró el desempeño de la justicia electoral dominicana.
La funcionaria destacó la rapidez con la que, a su juicio, el TSE ha atendido los procedimientos y resaltó la transparencia de sus actuaciones.
Partidos minoritarios defienden ante el TSE su personería jurídica
"Justicia oportuna, justicia transparente, justicia creíble", expresó Ortiz Bosch al referirse a las características que considera necesarias para el sistema de justicia electoral.
Valoración del diplomado
De su lado, el secretario general del PRM, Juan Garrigó, agradeció al presidente del TSE y a los magistrados por impulsar el proceso de formación y afirmó que ha cambiado su percepción sobre el tribunal.
Garrigó recordó que anteriormente las siglas TSE le generaban frustración durante las luchas políticas y democráticas, mientras que actualmente, según afirmó, las asocia con "justicia y respeto a los derechos políticos".
"Los perremeístas éramos los más desconfiados en el Tribunal Superior Electoral y hoy confiamos plenamente en ustedes", manifestó.
También consideró que el diplomado permitirá a dirigentes y enlaces del partido familiarizarse con la justicia electoral y contar con mayores conocimientos para participar en procesos internos y electorales.
Mientras, el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, agradeció al TSE por promover iniciativas de formación dirigidas a los partidos políticos.
Ascención sostuvo que los partidos son un componente esencial del sistema democrático y que conocer el ordenamiento jurídico electoral permite que sus actuaciones se desarrollen conforme a las normas.
El dirigente manifestó su disposición de participar activamente en el diplomado y señaló que la formación constituye una oportunidad para fortalecer sus conocimientos y actuar, tanto dentro como fuera del partido, "apegado al derecho, a los principios democráticos y a la ley electoral".
Iniciativas del TSE
El diplomado forma parte de las iniciativas del TSE dirigidas a fortalecer la capacitación de los partidos políticos sobre las normas y procedimientos de la justicia electoral.