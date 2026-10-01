Dirigentes del PRM destacan labor del TSE y valoran formación en justicia electoral

Juan Garrigó durante su participación en un diplomado de Justicia Electoral. ( CEDIDA A DL. )

Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) valoraron positivamente el trabajo que realiza el Tribunal Superior Electoral (TSE) y destacaron la importancia de que las organizaciones políticas conozcan las normas y procedimientos que rigen la justicia electoral.

Las consideraciones fueron expresadas por Milagros Ortiz Bosch, Juan Garrigó y Deligne Ascención durante su participación en un diplomado de Justicia Electoral que desarrolla el TSE dirigido a dirigentes y miembros del partido.

Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, resaltó la importancia de la educación para el fortalecimiento de la democracia y valoró el desempeño de la justicia electoral dominicana.

La funcionaria destacó la rapidez con la que, a su juicio, el TSE ha atendido los procedimientos y resaltó la transparencia de sus actuaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-94826-am-a6317edc.jpeg Deligne Ascención durante su participación en un diplomado de Justicia Electoral.

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"Justicia oportuna, justicia transparente, justicia creíble", expresó Ortiz Bosch al referirse a las características que considera necesarias para el sistema de justicia electoral.

Valoración del diplomado

De su lado, el secretario general del PRM, Juan Garrigó, agradeció al presidente del TSE y a los magistrados por impulsar el proceso de formación y afirmó que ha cambiado su percepción sobre el tribunal.

Garrigó recordó que anteriormente las siglas TSE le generaban frustración durante las luchas políticas y democráticas, mientras que actualmente, según afirmó, las asocia con "justicia y respeto a los derechos políticos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-94825-am-1-b59ff067.jpeg Milagros Ortiz Bosch durante su participación en un diplomado de Justicia Electoral.

"Los perremeístas éramos los más desconfiados en el Tribunal Superior Electoral y hoy confiamos plenamente en ustedes", manifestó.

También consideró que el diplomado permitirá a dirigentes y enlaces del partido familiarizarse con la justicia electoral y contar con mayores conocimientos para participar en procesos internos y electorales.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, agradeció al TSE por promover iniciativas de formación dirigidas a los partidos políticos.

Ascención sostuvo que los partidos son un componente esencial del sistema democrático y que conocer el ordenamiento jurídico electoral permite que sus actuaciones se desarrollen conforme a las normas.

El dirigente manifestó su disposición de participar activamente en el diplomado y señaló que la formación constituye una oportunidad para fortalecer sus conocimientos y actuar, tanto dentro como fuera del partido, "apegado al derecho, a los principios democráticos y a la ley electoral".

Iniciativas del TSE

El diplomado forma parte de las iniciativas del TSE dirigidas a fortalecer la capacitación de los partidos políticos sobre las normas y procedimientos de la justicia electoral.