Francisco Javier García acusa a comisión del PLD de ocultar carta y cancelar consulta sin alternativas

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, en una rueda de prensa convocada este jueves 1 de octubre. ( DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García cuestionó este jueves la decisión de cancelar la consulta presidencial y acusó a la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) de no informar a los postulantes sobre una carta de la Junta Central Electoral (JCE) que, según afirmó, permitiría buscar una alternativa.

García sostuvo que la Conap debió convocar a los aspirantes antes de anunciar la suspensión y cuestionó incluso la facultad de ese equipo para cancelar todo el proceso sin hacer consultas previas.

El aspirante reveló que la JCE había remitido el 16 de septiembre una carta al PLD relacionada con la disponibilidad de los equipos, aunque no reveló su contenido.

En ese sentido, cuestionó que lo que contenía la carta no fuera informado a los aspirantes presidenciales.

Motivos de la suspensión

A su juicio, lo procedente era que la comisión del PLD convocara al día siguiente de la carta, el 17 de septiembre, a los competidores para analizar la situación y, ante la imposibilidad de utilizar el voto automatizado, plantear al Comité Central la modificación del mecanismo de votación.

Según informó ayer la Conap, la razón principal para cancelar todo el proceso fue que la JCE no había entregado todos los equipos necesarios para llevar a cabo una votación automatizada, como lo autorizó el Comité Central del partido.

García aseguró que, con una autorización breve del Comité Central, la consulta podía haberse realizado mediante voto manual ya que, como informó el propio PLD, la organización no contaba con los equipos suficientes para la consulta.

Francisco Javier García estimó que la jornada podía desarrollarse en las 1,790 mesas previstas.

"Bastaba con que la carta enviada el día 16 de septiembre de 2026 por la Junta Central Electoral al PLD vía la Comisión de Asuntos Electorales no fuera ocultada a los aspirantes", afirmó.

García sostuvo que, incluso después de que la comunicación se filtró y se hizo pública, los aspirantes tampoco fueron convocados para discutir las alternativas.

No tenía facultad

Según explicó, la Conap "es un órgano administrativo creado para organizar la consulta y no tiene carácter contencioso", por lo que, a su entender, tampoco podía modificar o dejar sin efecto una decisión adoptada por el Comité Central.

El exministro peledeista insistió en que la cancelación no era inevitable y lamentó que, después de meses de preparación, no se buscara una solución antes de dejar sin efecto la consulta.

"Nosotros y todos nuestros equipos hemos trabajado sin descanso, más de dos años en pro de la consulta", manifestó.

También afirmó que en varias ocasiones había advertido a la propia Conap y al presidente del PLD, Danilo Medina, sobre lo que calificó como "una conspiración para sabotear la jornada".

García dijo que la decisión provocó que se desvaneciera el trabajo realizado durante meses por dirigentes y militantes en todo el país y en el exterior.

Cuestiona el manejo del padrón

La suspensión se produjo después de días de controversias alrededor del padrón que sería utilizado en la consulta.

El PLD había explicado previamente que se trataba de 523,781 personas que figuraban afiliadas a más de una organización política y que debían completar un proceso de validación para participar en la consulta.

El organismo negó que se tratara de una exclusión definitiva y habilitó mecanismos para que los afectados pudieran regularizar su situación.

En su declaración, García sostuvo que la decisión de excluir esos registros del padrón fue impulsada por uno de los equipos que participa en la competencia interna.

No identificó por su nombre al aspirante al que atribuye esa actuación, pero afirmó que uno de sus voceros supuestamente había solicitado públicamente que se retiraran esos registros.

También aseguró que, aproximadamente diez días antes de la cancelación, uno de los principales voceros de ese mismo proyecto que no mencionó había pedido en programas de radio y televisión la suspensión o posposición de la consulta.