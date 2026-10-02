Fuerza del Pueblo presenta actualización del proyecto RD 2044 para Santiago

César Fernández junto a dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santiago durante el encuentro político. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Fuerza del Pueblo presentó este jueves en Santiago una actualización del proyecto RD 2044, iniciativa que plantea una visión de desarrollo de infraestructura para la provincia a corto, mediano y largo plazo.

César Fernández, miembro de la Dirección Política y vicesecretario general de la Fuerza del Pueblo, explicó que el proyecto fue concebido como una visión de futuro del expresidente Leonel Fernández.

Detalló que su contenido ha sido elaborado a partir de consultas con distintos sectores de Santiago.

Fernández indicó que durante más de una década han sostenido encuentros con representantes de los sectores económicos, sociales y de la sociedad civil para identificar las principales necesidades de la provincia y definir proyectos orientados a su crecimiento.

Propuestas ferroviarias

Entre las propuestas adelantadas figura la creación de un sistema ferroviario nacional que conectaría a Santiago con Puerto Plata y Manzanillo, en Montecristi, mediante trenes de carga y pasajeros.

También contempla conexiones ferroviarias con los puertos de Caucedo y Haina, en Santo Domingo, con miras a facilitar la conexión de Santiago con otros mercados internacionales.

"Vamos a conectar a Santiago con el mundo", afirmó Fernández al explicar parte de la visión contenida en la actualización del proyecto.

El dirigente político sostuvo que la iniciativa busca fortalecer a Santiago como un referente económico, cultural, agroindustrial y empresarial de la región Norte.

Fernández destacó que los proyectos no han sido definidos únicamente por la organización política, sino que han surgido de un proceso de consulta con diversos sectores de la sociedad santiaguera.

Aspectos técnicos

Durante la presentación también participaron técnicos vinculados al proyecto, entre ellos el ingeniero Jeffrey Infante, quien abordó los planteamientos relacionados con la movilidad interna de Santiago, y el ingeniero Hamlet Otañez, especialista en agua, quien expuso sobre la situación actual y las perspectivas del recurso hídrico en la provincia.

Fernández informó que la presentación realizada este jueves constituye solo un adelanto de la propuesta, mientras que la exposición completa de los proyectos contemplados para Santiago será realizada por Leonel Fernández en febrero de 2027.