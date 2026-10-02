El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Danilo Medina, manifestó que el presidente Luis Abinader prefirió quedarse sin posibilidades de volver a aspirar a la Presidencia para evitar que él fuera habilitado para las elecciones de 2028 en una posible modificación a la Constitucional.

"Él prefirió sacarse los dos ojos con tal de sacarme uno a mí", fueron las palabras del exmandatario al referirse, entre risas, a la reforma constitucional impulsada por Abinader en octubre de 2024, que incluyó una disposición transitoria que le impide volver a aspirar a la Presidencia de la República en 2028 o en cualquier otro período.

La Constitución dominicana, promulgada en octubre de 2024, establece que un presidente que haya sido electo para dos períodos no puede volver a aspirar a la Presidencia.

La reforma introdujo cambios al artículo 268 para proteger las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124, con el propósito de impedir futuras modificaciones a los límites de la reelección presidencial y garantizar la alternancia en el poder.

En su momento, el presidente Abinader sostuvo con firmeza: "Esta es una muestra clara de mi convicción y compromiso democrático. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, no sigo más. Nunca más".

De acuerdo con Medina, la misma reforma que impide una nueva postulación de Abinader también imposibilita su habilitación para participar en futuros comicios. La modificación constitucional habría tenido como propósito hacerle un "jaque mate político".

El presidente del PLD se expresó en esos términos durante un encuentro, en respuesta a una persona que lo acompañaba y que le solicitó una explicación sobre el tema.

"Mucha gente cuando vamos por allá, uno piensa que la gente del campo, ya no del campo, sino que vive lejos porque sabe más que uno. Lo que me dice una señora, ¿por qué no habilitan a Danilo?".

A lo que Danilo respondió, entre risas: "Él prefirió sacarse los dos ojos, con tal de sacarme uno a mí".

Intento de habilitar a Danilo para las elecciones de 2028

En diciembre de 2025, el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), anunció que iba a someter un proyecto de ley para que el exmandatario Danilo Medina quedara nuevamente habilitado para las elecciones de 2028.

La propuesta, según explicó en ese momento, surgió de su convicción de que la democracia dominicana se fortalece cuando los partidos políticos pueden presentar a todas sus figuras con liderazgo.

Al referirse a la modificación constitucional de octubre de 2024, que representaría un obstáculo para su propuesta, Bueno afirmó que las disposiciones pueden interpretarse de distintas maneras y que corresponde al Congreso estudiar cualquier iniciativa que procure fortalecer el sistema democrático.