Geanilda Vásquez oficializa respaldo a Carolina Mejía: "Vamos a trabajar y vamos a ganar"

De izquierda a derecha: el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; y la coordinadora del Gabinete Social, Geanilda Vásquez. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, defendió este sábado que la participación política de las mujeres constituye un derecho y un asunto de justicia para la democracia dominicana.

Durante el acto en el que la dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Geanilda Vásquez formalizó su respaldo al proyecto de Mejía con miras a las elecciones de 2028, la aspirante presidencial expresó: "La participación política de las mujeres no es un favor, es un derecho, es justicia, es futuro".

En el encuentro, celebrado en el hotel Aloft Marriott, en Santo Domingo, Vásquez también anunció la integración de su equipo político al proyecto de la edil. Al mismo tiempo, Mejía vinculó el respaldo de Vásquez con la trayectoria de las mujeres que han buscado ampliar sus espacios de participación en la vida pública dominicana.

"Quiero decirlo con absoluta claridad: lo que Geanilda representa es la lucha de tantas mujeres dominicanas que durante años se encontraron con puertas cerradas, con techos invisibles, con la injusticia de que hablar, decidir y aspirar no era para ellas. Pero aquí estamos, aquí llegamos y estamos para quedarnos", manifestó.

La exsecretaria general del PRM sostuvo que una mayor participación de las mujeres fortalece el sistema democrático. "Claro que sí que llegamos juntas, porque la democracia dominicana se fortalece cuando incluye todas las voces", agregó.

Mejía consideró que la decisión de Vásquez trasciende el respaldo individual, debido a que también implica la incorporación de su equipo político al proyecto C28.

"Celebramos el paso que Geanilda ha dado y lo celebramos porque, como ella dijo, es más que una decisión personal. Es un gesto de razón y corazón, y además un gesto colectivo, de ella con su equipo", señaló.

Visión compartida de la política

Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, explicó que decidió apoyar a Mejía luego de evaluar con quién comparte su visión sobre la política y el servicio público.

"He decidido apoyar a Carolina Mejía. No llegué a esta decisión por una encuesta ni por conveniencia. Llegué después de observar, escuchar, conversar y preguntarme con quién comparto una manera de entender la política y el servicio público", expresó.

La dirigente mencionó entre los elementos considerados la gestión municipal de Mejía, su cercanía y su visión del servicio público. También llamó a preservar la unidad entre los dirigentes del PRM que mantienen aspiraciones dentro del proceso interno.

"Carolina: vamos a trabajar, vamos a caminar, vamos a escuchar, vamos a sumar, vamos a construir y vamos a ganar", manifestó Vásquez.

Proyecto político

El encuentro formó parte de las actividades de organización de C28, plataforma política que impulsa las aspiraciones presidenciales de Mejía. El proyecto tiene como coordinador nacional de campaña al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y en las últimas semanas ha anunciado la incorporación de otros dirigentes del PRM.

Entre estos figura Eligio Jáquez, dirigente perremeísta vinculado al sector agropecuario, quien formalizó su respaldo a Mejía el pasado 27 de septiembre durante una actividad en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional.

También asistieron al evento: la exsenadora de Bahoruco, Melania Salvador; los diputados Jorge Zorrilla, Juan José Rojas, Liz Mieses, Ligia Barceló, Jaqueline Montero, Leyvi Batista y Ana Miledy Cuevas; el viceministro Alexis Jiménez; y los dirigentes Radhamés González; Freddy Fernández, director operativo de la campaña, y Zorrilla Ozuna, entre otros.

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