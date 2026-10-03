Gonzalo Castillo mantiene ofensiva política tras cancelación de consulta del PLD y recorre Barahona

Durante su visita a Barahona, su provincia natal, Gonzalo Castillo afirmó que busca promover una política basada en la decencia, el respeto y la ampliación de oportunidades. ( FOTO SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO. )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, continuó este sábado su actividad política con un recorrido por nueve localidades de Barahona, tres días después de que fuera cancelada la consulta interna con la que la organización pretendía medir el respaldo de sus aspirantes presidenciales.

Castillo visitó Quita Coraza, Fondo Negro, Vicente Noble, Canoa, El Peñón, Cabral, El Cachón, Villa Central y el municipio cabecera de Barahona, donde sostuvo encuentros con dirigentes, militantes y comunitarios.

La jornada adquiere un componente político adicional después de que Castillo rechazara el pasado miércoles la cancelación de la consulta prevista para el 18 de octubre, aunque aseguró que acataría la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Organización de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales.

Tras esa decisión, el exministro de Obras Públicas había adelantado que continuaría recorriendo el territorio para promover su proyecto presidencial.

Propuestas para Barahona

Durante su visita a Barahona, su provincia natal, Castillo afirmó que busca promover una política basada en la decencia, el respeto y la ampliación de oportunidades.

"Quiero un país donde los apellidos abran menos puertas y el talento abra más; donde cada dominicano pueda llegar hasta donde alcancen sus sueños", expresó.

El aspirante concentró parte de su discurso en las condiciones de la producción agropecuaria de la región y planteó aumentar el acceso al financiamiento, mejorar la asistencia técnica y modernizar las infraestructuras rurales.

También propuso un programa denominado "Cosecha Segura", que, según explicó, tendría como objetivo proteger los ingresos de los productores frente a fenómenos climáticos, plagas y variaciones de los precios en los mercados.

"Barahona tiene tierra, tiene agua, tiene montaña, tiene mar, tiene gente trabajadora y tiene con qué producir. Lo que necesita son oportunidades para convertir todo ese potencial en bienestar para toda la provincia", sostuvo.

Castillo mencionó específicamente la situación de Fondo Negro y otras comunidades vinculadas a la actividad agrícola, y destacó el potencial de la provincia para la producción de café, plátano, cacao y aguacate.

Importancia de la presa de Monte Grande

El dirigente peledeísta también hizo referencia a la presa de Monte Grande como una infraestructura necesaria para garantizar agua destinada tanto a la producción agrícola como al consumo humano.

La presa entró en operación en 2024, pero todavía se encuentra pendiente la ejecución de obras complementarias necesarias para aprovechar plenamente el agua almacenada.

En agosto de este año, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos presentó a autoridades del Suroeste los diseños de esas obras, que incluyen líneas de conducción de agua, nuevos depósitos, reconstrucción de acueductos y otras intervenciones en Barahona y Bahoruco.

Castillo afirmó que las comunidades de la zona han esperado durante años soluciones relacionadas con el agua y la producción agrícola.

"Es la hora del Sur"

El recorrido forma parte de la nueva etapa de actividades territoriales que desarrolla Castillo mientras el PLD redefine el mecanismo que utilizará para organizar su proceso presidencial.

La consulta que estaba programada para el 18 de octubre fue cancelada por la Conap, que argumentó dificultades para disponer de los equipos tecnológicos necesarios para realizar la votación automatizada.

El proceso había estado precedido también por diferencias entre los aspirantes en torno al padrón partidario y a la situación de más de 523,000 ciudadanos que figuraban simultáneamente inscritos en más de una organización política.

Además de Castillo, permanecían involucrados en el proceso Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Manfred Mata.

Castillo sostuvo este sábado que mantendrá sus recorridos y encuentros políticos pese a la suspensión de la consulta.

"Tengan fe, espérenme, estoy de vuelta. Quiero que construyamos un país de sueños y oportunidades, comenzando por los lugares que durante demasiado tiempo han esperado su momento. Es la hora del Sur. ¡Vamos con to´, ya ´ta bueno!"