Carolina Mejía suma senadores, diputados, alcaldes y ahora dirigentes de peso en el PRM

Ricardo de los Santos, Jesús "Chu" Vásquez, Eligio Jáquez y Geanilda Vásquez figuran entre los principales dirigentes que han anunciado recientemente su respaldo a Carolina Mejía. ( LUDUIS TAPIA/ DIARIO LIBRE )

Desde hace varias semanas, el proyecto presidencial de Carolina Mejía desarrolla una estrategia de incorporación de dirigentes con peso político dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una etapa que tomó mayor impulso con la llegada del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, a la coordinación nacional de su campaña.

La estrategia apunta no solo a ampliar la base política y territorial de C28 dentro del partido, sino también a construir una narrativa de crecimiento alrededor de la aspiración de Mejía y generar la percepción de que su proyecto continúa sumando respaldos de distintos niveles de la organización.

La sucesión de incorporaciones permite al equipo de Mejía exhibir apoyos de dirigentes nacionales, legisladores, alcaldes y estructuras territoriales en momentos en que comienza a tomar forma la competencia interna por la candidatura presidencial del PRM para 2028.

Ricardo de los Santos, Jesús "Chu" Vásquez, Eligio Jáquez y Geanilda Vásquez figuran entre los principales dirigentes que han anunciado recientemente su respaldo a la alcaldesa del Distrito Nacional, mientras cuatro exsenadores y una diputada también se integraron al proyecto a comienzos de octubre.

La secuencia se produce mientras Mejía continúa organizando su estructura con miras a competir por la candidatura presidencial del PRM para las elecciones de 2028.

C28 sostiene que cuenta con más de 50 diputados, ocho senadores, más de 120 alcaldes y directores de distritos municipales y alrededor de 8,000 dirigentes distribuidos en el país.

Las cifras fueron ofrecidas por la propia Mejía el 9 de septiembre. Sin embargo, la plataforma no ha divulgado una relación completa que permita identificar individualmente a todos los legisladores y dirigentes incluidos en esos números.

Más allá de esas cifras globales, varios respaldos han sido formalizados públicamente.

Ricardo de los Santos asume la campaña

Uno de los movimientos de mayor peso ocurrió el 20 de septiembre, cuando el presidente del Senado y senador por Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, asumió la coordinación nacional de la campaña.

Con esa designación pasó a dirigir la organización política y territorial de C28, con la tarea de ampliar las estructuras del proyecto municipio por municipio y provincia por provincia.

A comienzos de octubre también se anunció la integración de cuatro exsenadores: Lenin Valdez, de Monte Plata; Ramón Antonio Pimentel "Moreno Arias", de Montecristi; Eddy Nolasco, de Valverde, y Melanio Salvador, de Bahoruco.

A ellos se sumó la diputada Brenda Ogando, de Azua, quien había estado vinculada anteriormente al proyecto de Mejía, posteriormente se incorporó a otra propuesta interna y regresó a C28.

Chu Vásquez anuncia su respaldo

El 21 de septiembre, Jesús "Chu" Vásquez, exministro de Interior y Policía, exsenador y actual cónsul dominicano en Nueva York, anunció públicamente que apoyará a Mejía.

"Voy a apoyar a Carolina Mejía", declaró al ser cuestionado sobre cuál de los aspirantes presidenciales del PRM respaldaría.

Vásquez relacionó su decisión con la posibilidad de que una mujer alcance la Presidencia de la República y con la gestión de Mejía al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Eligio Jáquez entra al proyecto

El 27 de septiembre fue el turno del exsecretario de Agricultura Eligio Jáquez, quien formalizó su incorporación durante una actividad celebrada en el Club San Carlos.

Jáquez explicó que tomó la decisión luego de evaluar su trayectoria política y la manera en que podía continuar aportando al PRM.

Su llegada también aporta al proyecto vínculos con dirigentes y representantes del sector agropecuario.

Geanilda Vásquez suma su equipo

La incorporación más reciente ocurrió este sábado 3 de octubre, cuando Geanilda Vásquez formalizó su respaldo y anunció que su equipo político también se integrará a C28.

"He decidido apoyar a Carolina Mejía. No llegué a esta decisión por una encuesta ni por conveniencia", expresó durante el acto.

Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, fue secretaria de Organización del antiguo Partido Revolucionario Dominicano y participó en el proceso político que dio origen al PRM.

Su respaldo se produce menos de una semana después del anuncio de Eligio Jáquez y continúa una cadena de incorporaciones que ha dado mayor presencia nacional al proyecto durante septiembre y comienzos de octubre.

Respaldo en el Senado

C28 también cuenta con dirigentes que han expresado públicamente su respaldo desde el Congreso.

Entre ellos figuran los senadores Antonio Marte, de Santiago Rodríguez; Bernardo Alemán, de Montecristi; Héctor Acosta, de Monseñor Nouel, y Lía Díaz, de Azua.

Acosta aseguró en abril estar "100 % con Carolina Mejía", durante una actividad en Monseñor Nouel en la que también participó el diputado Norberto Ortiz.

Lía Díaz, por su parte, desempeña funciones dentro de la estructura de C28 como coordinadora provincial en Azua.

Alcaldes como una de sus principales bases

Una parte importante de la estructura que exhibe el proyecto se encuentra en los gobiernos locales.

En julio, Mejía juramentó el Comando Nacional de Alcaldes y Directores C28, que, según sus organizadores, reúne alrededor de 120 alcaldes y directores municipales.

La coordinación quedó a cargo del alcalde de Bajos de Haina, Osvaldo Rodríguez.

En la estructura figuran también Fernando Castillo, de San José de Ocoa; Betty Gerónimo, de Santo Domingo Norte; Juan Ramón Hernández, de Salcedo; Francisco Peña, de Santo Domingo Oeste; Karina Aristy, de Higüey, y Eduardo Familia, de Villa Hermosa, entre otros.

El proyecto anunció además un Comando Nacional de Regidores y Vocales integrado por más de 300 representantes municipales y coordinado por el regidor de Santo Domingo Este José Antonio Ramírez, "Nacho".

Frentes sectoriales

C28 ha acompañado las adhesiones individuales con la conformación de estructuras sectoriales.

En junio fue juramentado el Comando Nacional Magisterial C28, que, según el proyecto, reúne a más de 1,500 docentes. La estructura es coordinada por Jacob Casado y tiene como directora ejecutiva a Nelly Bonilla.

También funciona el Movimiento de Apoyo a Carolina, que C28 sitúa en cerca de 800 ingenieros, arquitectos y agrimensores.

Otra de las organizaciones integradas es Mi Familia por el Cambio, encabezada por el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Rafael Santos.

A esos apoyos se agregó Pedro Gómez, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Regidores, junto con su equipo político.

Organización en las provincias

El proyecto ha realizado además juramentaciones y actividades de organización en varias provincias.

En San José de Ocoa figuran entre los respaldos documentados el diputado Ángel Sánchez, "El Prende Estufa", y el alcalde Fernando Castillo, además de directores municipales y dirigentes locales.

En Peravia, la estructura es encabezada por el diputado Willy Sánchez e incluye dirigentes municipales, regidores y representantes del sector agrícola.

En Bahoruco se han incorporado el exalcalde de Tamayo Huraldo Mesa; el exprecandidato a alcalde de Neiba Domilio Vásquez; los regidores Newman Bartolomé y Wilson Díaz; el exalcalde de Uvilla Bienvenido Peña y la dirigente Ángela Sierra.

En Azua, además de Lía Díaz, se integró el exalcalde de Peralta Juan Julio Martínez junto con su equipo político.

El expresidente Hipólito Mejía también ha expresado públicamente su respaldo a las aspiraciones de su hija y ha participado en actividades y encuentros de dirigentes vinculados al proyecto.