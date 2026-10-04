Leonel Fernández crítica la gestión del Gobierno por inseguridad y alto costo de la vida

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, cuestionó este domingo la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en materia de seguridad ciudadana y costo de la vida, al considerar que ambos problemas reflejan, según afirmó, la ineptitud e ineficiencia del Gobierno.

Durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes de la FP, celebrado en el Club Deportivo Ciro Pérez en San Cristóbal, Fernández criticó los resultados de los planes de seguridad implementados por el Gobierno y el proceso de reforma de la Policía Nacional.

"En materia de seguridad, el PRM ha sido un fracaso", afirmó el exmandatario, quien señaló que en los seis años de gestión del actual partido de gobierno se han producido cinco designaciones al frente de la Policía Nacional, incluyendo una gestión que, según dijo, se extendió por cinco meses.

Fernández sostuvo que el combate contra la delincuencia y el narcotráfico constituye una responsabilidad del Estado, pero insistió en que debe realizarse dentro del marco del Estado de derecho.

El dirigente opositor también cuestionó el aumento de los

de consumo cotidiano. Como ejemplo, comparó el precio del

en República Dominicana con el que encontró durante una reciente visita a

, donde dijo haber visto tres unidades por un dólar.

Según Fernández, mientras en Estados Unidos pagó ese precio, en República Dominicana un plátano puede alcanzar los 50 pesos. También cuestionó que la libra de pollo haya llegado a 125 pesos, pese a la producción nacional.

A partir de esas comparaciones, atribuyó el comportamiento de los precios a la gestión del Gobierno y calificó la situación como una "paradoja" y un "sinsentido".

Situación del agua y electricidad

Fernández también incluyó entre sus cuestionamientos las dificultades que, según afirmó, persisten en el suministro de agua potable en distintas comunidades y el aumento de la tarifa eléctrica pese a los apagones.

En el acto, el presidente de la FP aprovechó para destacar el crecimiento de su organización y aseguró que desarrolla un plan para alcanzar 2.5 millones de afiliados "fidelizados y organizados" para diciembre.

"Hoy tenemos un plan y ese plan ha estado dando resultados", sostuvo.

Juramenta dirigentes del PRM y PLD

Durante la actividad, Fernández juramentó a dirigentes provenientes principalmente del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), además de profesionales, empresarios, educadores, técnicos y representantes comunitarios.

Entre los nuevos integrantes figuran Eleuterio Álvarez, precandidato a diputado del PRM; Alfredo Puello, dirigente del PRM en Loma Verde; Juan Corporán del Rosario, dirigente del PRM en Hato Damas; Miguel Mateo y Leonardo Valdez, dirigentes de esa organización en Doña Ana, y Juan Ogando Cuevas, excoronel del Ejército y dirigente del PRM.

También ingresaron a la FP Juan Casilla García, fundador del PLD; Jorge Luis García Valera, exdelegado técnico del PLD ante la Junta Municipal Electoral de San Cristóbal; Ángel María Merán y Avelino Linares Doñé, entre otros.

Propuesta de infraestructura

Fernández también planteó para San Cristóbal la construcción de un tren de carga y pasajeros que conecte Haina con el Cibao y llegue hasta Puerto Plata y Montecristi.

Según explicó, la propuesta busca conectar el mar Caribe con el océano Atlántico y aprovechar el potencial industrial y portuario de la provincia.

En su discurso, el expresidente también dirigió un mensaje político al Gobierno de cara a las elecciones de 2028.

"Desde San Cristóbal se está mandando un mensaje al Palacio Nacional que es muy simple: recojan su ropa, hagan la maleta porque en el 28 es para fuera que van", expresó.