Fuerza del Pueblo reorganiza estructuras y pone la educación en su agenda política

La dirigente de la Fuerza del Pueblo, Josefina Pimentel, encabeza encuentro con maestros vinculados a la agrupación política. ( IMAGEN CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La Fuerza del Pueblo (FP) inició un proceso de fortalecimiento de sus estructuras magisteriales con encuentros territoriales en los que sus dirigentes buscan definir líneas de trabajo para los próximos procesos gremiales y electorales.

Durante una actividad celebrada en San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, la secretaria de Educación de la FP y exministra de Educación, Josefina Pimentel, llamó a los maestros vinculados a esa organización a reforzar su participación política y defendió el retorno del expresidente Leonel Fernández al poder.

Pimentel afirmó que el país necesita que Fernández vuelva a la Presidencia para, según sus palabras, "restaurar el país", y vinculó ese planteamiento con el papel que atribuye a la educación en el desarrollo económico y social,según una nota de prensa de la organización política.

"Si la educación es el pilar más importante para incidir en el desarrollo social, económico y cultural de un país, nosotros necesitamos que Leonel Fernández vuelva" para restaurar el país, expresó, de acuerdo con el comunicado.

Cuestiona situación del sector educativo

La exministra cuestionó la situación de áreas como la educación, la salud y el servicio eléctrico y aseguró que Fernández dispone de la experiencia, estructura política y equipos técnicos necesarios para encabezar un nuevo gobierno.

"Tiene la visión, tiene la experiencia, tiene el compromiso, tiene la capacidad, tiene el equipo técnico que puede apoyarlo, tiene una estructura a nivel nacional y tiene un partido que le respalda", declaró Pimentel.

También destacó la capacidad de incidencia política y social del magisterio debido a su relación directa con más de dos millones de estudiantes y sus familias.

"El presidente Fernández cree en el magisterio, él espera mucho de nosotros los maestros. Él entiende que somos aliados fundamentales", manifestó.

Pimentel planteó que la participación de los docentes vinculados a la FP no debe limitarse a la competencia electoral. "Este es un compromiso no solo electoral, va más allá. Esto es un compromiso patriótico", sostuvo.

Al abordar los cambios tecnológicos, afirmó que el avance de la inteligencia artificial aumenta la necesidad de formar personas con "conciencia, pensamiento crítico y capacidad para discernir".

En el encuentro participaron dirigentes y coordinadores magisteriales de distintas demarcaciones, quienes, según la nota de prensa, analizaron la situación del sistema educativo y los retos del sector de cara a las próximas elecciones gremiales y generales.

Adhamilka Espinal, coordinadora nacional de la Fuerza Magisterial, exhortó a los docentes de la organización a intensificar su trabajo político, social y gremial.

"Es el momento de que el magisterio dominicano, los integrantes de la Fuerza Magisterial, den un paso al frente, al lado de nuestro líder", expresó.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Eunice Jimeno, presidenta provincial de la Fuerza del Pueblo en Santiago Rodríguez. También participaron Rodolfo Hernández, presidente de la FP en Villa Los Almácigos; Alejandro Toribio, presidente provincial de la organización en Montecristi, y otros coordinadores magisteriales.

Johanny Guzmán, enlace de la Dirección Política de la FP en Santiago Rodríguez, cerró la actividad con un llamado a recuperar el Gobierno para, según expresó, "gestionar de nuevo el plan de gestión de calidad de los centros educativos".