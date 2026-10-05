Aspirantes del PLD siguen en campaña

Rechazo de los aspirantes presenciales a la cancelación del proceso de medición. ( DIARIO LIBRE/ISMAEL HIRALDO )

A pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acordó cancelar su esperada consulta de aspirantes presidenciales que estaba prevista para el próximo domingo, algunos postulantes aún continúan la campaña para promover sus proyectos.

Ayer, cinco días después, Francisco Javier García, uno de los candidatos del PLD, realizó un encuentro de coordinación nacional con enlaces municipales y provinciales de su proyecto.

El encuentro fue descrito por el propio García como una jornada "para fortalecer la coordinación hasta el futuro".

De su lado, el aspirante presidencial Gonzalo Castillo también sigue en su campaña a pesar de la cancelación de la consulta.

El sábado, el exministro recorrió varias localidades de Barahona donde señaló que busca promover "una política basada en la decencia, el respeto y la ampliación de oportunidades".

Cuando la consulta presidencial fue cancelada, ambos postulantes rechazaron la decisión alegando que la jornada se organizó por años.

Una comisión del PLD canceló la consulta interna alegando que no contaba con los equipos necesarios.