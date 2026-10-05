Tres presidenciables del PRM activan sus estructuras políticas en Santiago

El expresidente Hipólito Mejía exhorta a la militancia del PRM a respaldar las aspiraciones presidenciales de su hija, Carolina Mejía ( ANEUDY TAVÁREZ )

Los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Carolina Mejía, Raquel Peña y David Collado activaron sus equipos políticos en Santiago, con encuentros dirigidos a fortalecer sus estructuras territoriales de cara a la convención interna de 2027 y las elecciones de 2028.

Los distintos proyectos procuran consolidar el respaldo de dirigentes y de las bases perremeístas.

El expresidente Hipólito Mejía encabezó varios encuentros en municipios y comunidades de Santiago en respaldo a las aspiraciones de su hija, Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional.

Mejía se reunió con dirigentes y simpatizantes en el Club Mambuiche de Gurabo, así como en Jacagua, Palmar y Villa González, donde exhortó a las bases del PRM a movilizarse y trabajar con miras a las próximas contiendas internas.

El exmandatario aseguró que el proceso interno del partido contará con la supervisión de la Junta Central Electoral (JCE), como garantía de transparencia.

Apoyo a Raquel Peña

En Santiago también fue presentado el equipo político que promueve las aspiraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezado en la provincia por el senador Daniel Rivera.

El legislador resaltó la trayectoria de vicegobernante en la administración pública y sus condiciones para dirigir el país.

Rivera destacó que Peña ha asumido responsabilidades en áreas como salud, medio ambiente, educación y energía.

"Todos conocemos la trayectoria y las grandes condiciones que tiene Raquel como gerente, como docente, y con el respaldo del sector externo su precandidatura repunta cada día más", declaró Rivera.

Samuel Abreu, coordinador del Sector Externo del proyecto de Raquel Peña, agregó que ha llegado el momento de que la vicepresidenta asuma la candidatura del partido de gobierno, al considerar que es la única de los precandidatos que garantiza la unidad de la organización política.

Organización de David Collado

Mientras, el Comando de Apoyo a David Collado (CAD) reunió a unos 450 dirigentes del municipio de Santiago y sus cinco distritos en el Club de Choferes, donde presentó el instructivo de organización y estrategia electoral del proyecto presidencial David Collado 2028.

La jornada estuvo orientada a establecer los lineamientos para la organización territorial, la coordinación interna y el trabajo electoral de las estructuras locales con miras al proceso interno de 2027.

Cristian Castro, acompañado de una comisión nacional del CAD, explicó las pautas para la conformación de los equipos y la distribución de responsabilidades en las diferentes zonas y distritos del municipio.

Leito Aguilera, coordinador del CAD en Santiago, señaló que el trabajo estará sustentado en la integración, organización y dirección, elementos que consideró fundamentales para fortalecer la estructura política de Collado de cara a la convención de 2027.