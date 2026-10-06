Abel Martínez dice que desde la transición empezará el proceso de salida de migrantes irregulares

El aspirante presidencial Abel Martínez durante un encuentro con miembros de distintas comunidades. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL EQUIPO DE ABEL MARTÍNEZ )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó este martes, durante encuentros con comunidades, que de llegar a la Presidencia de la República iniciaría durante el período de transición el proceso de salida voluntaria del territorio dominicano de las personas que se encuentren en condición migratoria irregular.

Martínez manifestó que el ordenamiento migratorio y el cumplimiento de las leyes deben constituir una prioridad para el país, al considerar que se trata de una situación que requiere respuestas firmes y organizadas.

El dirigente político sostuvo que su planteamiento no está dirigido contra una nacionalidad específica, sino al cumplimiento de las leyes dominicanas.

"Bienvenido al extranjero, cualquiera, no importa si es alemán, haitiano, puertorriqueño o suizo, pero en orden, respetando la ley. Mi posición ha sido clara siempre: el que esté de manera incorrecta en nuestro territorio, hay que sacarlo", afirmó.

Martínez también cuestionó las consecuencias que, a su juicio, genera la permanencia de personas en condición migratoria irregular y mencionó aspectos relacionados con la presión sobre los servicios públicos, la falta de regulación y el impacto ambiental.

Cuestiona impacto

"Tenemos más de dos millones de ilegales en nuestro territorio, que no pagan impuestos, que usted no les sabe ni el nombre, que encarecen nuestros servicios básicos, que no hay una reglamentación, que están depredando nuestros bosques y contaminando nuestros ríos", afirmó.

El exalcalde de Santiago aseguró que, en un eventual gobierno suyo, aplicaría una política migratoria basada en el orden y el cumplimiento de la ley, y advirtió que los procesos de deportación deberán realizarse de manera organizada y sin permitir irregularidades en la zona fronteriza.

Papel internacional

Asimismo, planteó que la comunidad internacional asuma un papel activo frente a la situación de Haití, sin trasladar toda la carga a la República Dominicana.

"Todos los países deben ayudar al pueblo haitiano, pero en su país. Nosotros como dominicanos ya tenemos nuestros propios problemas", manifestó.

Martínez también condenó la presencia de nacionales haitianos indocumentados o en condición migratoria irregular en barrios de todo el país y consideró que es tiempo de establecer orden y reglas claras.

"El tiempo ha llegado. Es el tiempo de orden en el país y ese es el compromiso que tengo con ustedes y con mi amada República Dominicana", concluyó.