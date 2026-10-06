PLD cuestiona cifras del Gobierno sobre viviendas construidas en Ciudad Juan Bosch

Foto de archivo de la vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, junto a dirigentes de la organización, durante una rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, cuestionó este martes las cifras presentadas por el Gobierno sobre el crecimiento habitacional de Ciudad Juan Bosch y sostuvo que se utilizaron datos correspondientes a categorías distintas para comparar la cantidad de viviendas existentes en 2020 con las actuales.

Cuello reaccionó a las informaciones ofrecidas el lunes por el presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal, donde el mandatario afirmó que durante su administración se han construido tres veces más viviendas en Ciudad Juan Bosch que en los seis años anteriores.

La Presidencia informó el lunes que el proyecto pasó de unas 4,600 viviendas a 16,800 y atribuyó a la actual administración un incremento de más de 12,200 unidades.

Una nota de prensa suministrada por el partido opositor indica que Cuello cuestionó ese punto de partida y afirmó que documentos oficiales publicados anteriormente contienen cifras diferentes sobre la cantidad de viviendas que tenía el proyecto en 2020.

Según el comunicado del PLD, en un video de verificación de datos, la dirigente contrastó la cifra de 4,600 unidades utilizada por el Gobierno con una publicación del Ministerio de la Presidencia del 25 de marzo de 2024, que, según indicó, establecía que al 2020 se habían construido 7,660 viviendas.

Asimismo, sostuvo que una publicación del portal oficial de Ciudad Juan Bosch, correspondiente al 19 de julio de 2025, identificaba las 4,600 unidades como viviendas habitadas, y no como el total de viviendas construidas.

"Un apartamento terminado existe aunque nadie se haya mudado. Cuando llega una familia, ese apartamento no se construye otra vez", expresó Cuello, según la nota de prensa.

La vicepresidenta del PLD consideró que las categorías de viviendas construidas y habitadas deben diferenciarse para realizar una comparación equivalente.

Conforme al comunicado, Cuello señaló que existe una diferencia de 3,060 unidades entre las cifras de 4,600 y 7,660 utilizadas como referencia para 2020, por lo que pidió a las autoridades explicar los criterios empleados y las fechas de corte de los datos.

Situación financiera del fideicomiso

En una publicación oficial de marzo de este año, la Presidencia también informó que en 2020 Ciudad Juan Bosch tenía 4,777 hogares y que para ese momento contabilizaba 15,500 viviendas.

Cuestiona afirmación sobre situación financiera

Cuello también respondió a las afirmaciones del Gobierno sobre la situación financiera en que recibió el proyecto.

Durante LA Agenda Semanal, Abinader afirmó que el Fideicomiso Ciudad Juan Bosch se encontraba en una situación financiera que calificó como "colapsada". El viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia, Camel Cury, indicó que existía una deuda superior a los 4,000 millones de pesos, vinculada a una línea de crédito del Banco de Reservas, que posteriormente fue pagada por el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda.

Soraima Cuello sostuvo que la existencia de un préstamo no es suficiente, por sí sola, para determinar la situación financiera de un fideicomiso y señaló que para hacerlo también deben considerarse sus obligaciones, activos, cuentas por cobrar y capacidad de pago.

La dirigente pidió que las autoridades informen cómo se financia actualmente el fideicomiso y cuál es su deuda bancaria.

Infraestructura previa a 2020

"Sus propios documentos contradicen lo que están diciendo sobre las viviendas. Entonces, ¿están desinformando, manipulando las cifras o difundiendo información falsa?", cuestionó.

Infraestructuras construidas antes de 2020

La vicepresidenta del PLD también afirmó que Ciudad Juan Bosch disponía antes de 2020 de varias infraestructuras sociales, entre ellas un hospital, escuelas, estancias infantiles y centros destinados a adultos mayores y personas con discapacidad.

Según las cifras citadas por Cuello y recogidas en la nota de prensa, el hospital, inaugurado en 2018, representó una inversión de 440 millones de pesos, mientras que el liceo Las Palmas, la escuela Gabriela Mistral y la segunda estancia infantil sumaron 268.7 millones de pesos.

"Solo esas cuatro obras representan 708.7 millones de pesos", señaló Cuello, quien precisó que ese monto no incluye otras inversiones en infraestructura realizadas en el proyecto durante la última gestión peledeísta.

La dirigente pidió que las cifras oficiales sobre Ciudad Juan Bosch sean presentadas utilizando criterios comparables y llamó a la ciudadanía a revisar los documentos en los que sustentó sus cuestionamientos.