Fuerza del Pueblo critica presupuesto de 2027: "Se endeuda para todo, menos para la gente"

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos (SAE) de la Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas. ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El partido Fuerza del Pueblo criticó este martes el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, al considerar que contempla mayor endeudamiento, un incremento del costo financiero y una menor calidad del gasto público.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el economista y titular de la Secretaría de Asuntos Económicos (SAE) de la organización, Haivanjoe Ng Cortiñas, durante la presentación del análisis "Seis veces NO: un presupuesto que se endeuda para todo, menos para la gente".

Según el economista, el problema del proyecto no se limita al monto del gasto, sino a cómo se financia y cuánto de esos recursos llega a la población.

Ng Cortiñas señaló que, de los 398,228 millones de pesos de partidas financiadas con crédito interno y externo, 228,579 millones corresponden a intereses y comisiones de la deuda, 95,000 millones a subsidios y obligaciones del Tesoro y 74,649 millones a proyectos y programas ministeriales.

Esto significa, según su análisis, que de cada 100 pesos financiados mediante bonos y préstamos, 81 pesos se destinan a intereses, subsidios y obligaciones del Tesoro, mientras solo 19 pesos llegan a proyectos y programas.

Cuestionamientos fiscales

El economista también advirtió que la deuda del Sector Público No Financiero aumentaría de 46.2 % a 46.8 % del PIB, mientras los intereses pasarían de representar 22.5 % a 23.3 % de los ingresos del Gobierno. Los intereses ascenderían a 351,327 millones de pesos, equivalentes al 96 % del presupuesto del Ministerio de Educación, según la información compartida por la Fuera del Pueblo.

Además, cuestionó dos disposiciones del proyecto que, según afirmó, permitirían ampliar el gasto sin regresar al Congreso: el artículo 69, que contempla líneas de crédito por 30,000 millones de pesos para las distribuidoras eléctricas, y el artículo 44, que autoriza hasta 0.5 % del PIB por decreto para atender calamidades.

Cuestionamientos a la regla fiscal y a la inversión

Sostuvo que el Gobierno tampoco cumpliría en 2027 con la regla fiscal establecida por la Ley 35-24, de Responsabilidad Fiscal. Según el análisis, el gasto primario crecería 9.9 % frente al presupuesto reformulado de 2026 y 14.5 % respecto al inicial, por encima del límite establecido.

Asimismo, señaló que el proyecto presenta un ahorro corriente negativo de 70,452 millones de pesos, lo que implica que los ingresos corrientes no cubrirían el gasto corriente.

Distribución del gasto

En cuanto a la inversión pública, Ng Cortiñas afirmó que el 91.7 % del incremento del gasto de capital corresponde a transferencias a las distribuidoras eléctricas, al sector agua y a fideicomisos, mientras la inversión directa del Estado crecería apenas 3.4 % y reduciría su participación de 8.4 % a 7.7 % del gasto total.

También indicó que las funciones sociales bajarían de 45.5 % a 45.1 % del gasto, mientras las transferencias directas a los hogares pasarían de 4.1 % a 3.6 %.

Salud, subsidio eléctrico y partidos políticos

El análisis cuestiona además la distribución de los recursos destinados a salud. Según la Secretaría de Asuntos económicos, de cada 100 pesos del Servicio Nacional de Salud, 79.60 pesos se destinan a personal y 2.20 a medicamentos, mientras el primer nivel de atención recibe 10.9 %.

Respecto al subsidio eléctrico, el proyecto contempla 109,296 millones, "más del doble de los 47,340 millones de pesos destinados a transferencias directas a los hogares" mediante programas como Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz y pensiones solidarias.

Ng Cortiñas propuso avanzar hacia un subsidio eléctrico focalizado y utilizar los recursos liberados por la reducción de pérdidas para fortalecer las ayudas dirigidas a los hogares vulnerables.

Sugerencias planteadas por la FP

Entre las medidas planteadas por la organización figuran publicar la clasificación objetal completa del Gobierno Central, priorizar el endeudamiento para inversión productiva, cumplir la regla fiscal en 2027, establecer metas de reducción de pérdidas para las distribuidoras eléctricas, reasignar recursos hacia medicamentos del primer nivel de atención e indexar a la inflación los programas Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz.

Ng Cortiñas sostuvo que el principal cuestionamiento de la organización se centra en la calidad del gasto y en el destino de los recursos obtenidos mediante endeudamiento.

Fondos para los partidos La Fuerza del Pueblo cuestionó que el proyecto de Presupuesto General del Estado contemple 1,750.9 millones de pesos para los partidos políticos, monto que, según la organización, equivale a la mitad de los 3,498.7 millones de pesos que establece la Ley 20-23. El partido señaló que la reducción se produce en un año en el que están previstas las primarias de las organizaciones políticas.