Miguel Vargas reitera contactos con sectores opositores para formar una alianza

El presidente del PRD, Miguel Vargas, junto a otros dirigentes del partido, durante un encuentro con las presidencias provinciales de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas (Fedomusde). ( CEDIDA POR EL PRD )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, reiteró este miércoles que mantiene reuniones y contactos con líderes y sectores de oposición con el propósito de avanzar hacia la conformación de una gran alianza opositora a nivel nacional de cara a las elecciones del 2028.

Vargas explicó que procura desempeñar un papel de equilibrio entre las distintas fuerzas políticas que exploran la posibilidad de construir un frente común.

"En el orden político nacional, hemos estado haciendo reuniones y contactos con sectores de la oposición, con líderes de la oposición, enfocándonos, viendo y analizando qué podemos hacer en el sentido de una gran alianza opositora", afirmó el dirigente a través de un comunicado de prensa.

El presidente del PRD reconoció que las organizaciones opositoras tienen aspiraciones de encabezar ese eventual frente, pero consideró que para alcanzar un acuerdo común deberán dejar de lado los intereses particulares.

"Todos los que están en la oposición quieren encabezarla, pero no puede ser así", sostuvo Vargas, quien agregó que trabaja para contribuir al equilibrio en el proceso de conformación de un frente opositor.

El dirigente político también reiteró su planteamiento de que una eventual división de las fuerzas opositoras podría favorecer la permanencia del oficialismo.

Criticas al oficialismo

Miguel Vargas volvió a cuestionar el desempeño del Gobierno en áreas como la producción agropecuaria, educación, salud, justicia, política exterior, seguridad ciudadana y el sector energético.

Vargas hizo estas declaraciones durante una reunión de trabajo de la Dirección Nacional del PRD con las presidencias provinciales de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas (Fedomusde) y de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), realizada en la Casa Nacional del partido.

El dirigente informó, además, que el PRD se encuentra próximo a concluir su proceso de reestructuración interna, luego de las asambleas regionales y la confirmación de su dirigencia.

En ese contexto, llamó a las estructuras de mujeres y jóvenes del partido a continuar su organización de cara a los próximos procesos políticos y electorales.