FP denuncia irregularidades en elecciones de la ANPA y reclama tres puestos

Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios de la FP, presentó las denuncias durante una rueda de prensa. ( CEDIDA POR LA FP )

La Fuerza del Pueblo (FP) denunció 10 supuestas irregularidades durante las elecciones de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), celebradas el pasado 30 de septiembre, y reclamó que a su corriente gremial le sean reconocidos tres puestos en el Comité Ejecutivo Nacional de la organización.

Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios de la FP, presentó las denuncias durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dirigentes de esa organización política y de la Fuerza Gremial Agropecuaria, corriente que participó en las elecciones.

Entre las situaciones señaladas por Acosta figuran la exclusión de más de 500 profesionales del padrón electoral, la conformación de la Comisión Nacional Electoral sin representación de Fuerza Gremial Agropecuaria y el rechazo inicial de la inscripción de la plancha de esa corriente.

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Según el dirigente, los profesionales excluidos habían regularizado sus cuotas mediante un procedimiento establecido por la propia Comisión Nacional Electoral. Al mismo tiempo, afirmó que más de 600 personas que, según su versión, no cumplían con las condiciones estatutarias para pertenecer al gremio fueron habilitadas para participar en las votaciones.

Acosta también cuestionó que Juan Alejo Feliz presidiera la Comisión Nacional Electoral mientras ocupaba, según la denuncia, una posición en el Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA. Indicó que esa situación contravendría el artículo 72 de los estatutos de la organización, que prohíbe ejercer más de un cargo directivo.

Denuncias adicionales

El dirigente señaló además que la Fuerza Gremial Agropecuaria acudió a los tribunales luego de que su inscripción fuera rechazada inicialmente mediante la Resolución 014. Según explicó, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional suspendió las elecciones previstas para el 9 de septiembre y ordenó corregir las irregularidades planteadas.

Entre las otras situaciones denunciadas mencionó la falta de entrega del padrón electoral, la expulsión de cinco dirigentes de Fuerza Gremial Agropecuaria, la suspensión de las votaciones en la Delegación Suroeste y alegadas irregularidades en Puerto Plata, Santiago y Valverde.

Acosta afirmó, además, que Fausto Monegro, delegado de Fuerza Gremial Agropecuaria ante la Comisión Nacional Electoral, fue sacado a empujones de las oficinas de la institución cuando reclamaba la entrega del padrón, hecho que, según dijo, le provocó lesiones en la columna vertebral.

Reclaman tres posiciones

La Fuerza del Pueblo también reclama que a Fuerza Gremial Agropecuaria le sean asignadas tres posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA, incluida una para José Vásquez, quien fue candidato a la presidencia del gremio.

La oorganización sostiene que esa distribución se desprende de los resultados y la documentación electoral disponible, por lo que afirma que su reclamo busca que se aplique la fórmula correspondiente y se respete la votación.

Acosta destacó que Fuerza Gremial Agropecuaria obtuvo el 40 % de los votos válidos, mientras que las corrientes Consenso Gremial Agropecuario, vinculada al Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Unidad Gremial Agropecuaria, vinculada al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alcanzaron conjuntamente alrededor del 60 %, según los datos presentados por la FP.

El dirigente consideró que ese resultado demuestra el respaldo alcanzado por su corriente pese a competir, según planteó, frente a una alianza de las corrientes vinculadas al PRM y al PLD.

La Fuerza del Pueblo reiteró que continuará acompañando a Fuerza Gremial Agropecuaria en sus reclamos y defendió la necesidad de que la ANPA actúe, según planteó, con apego a sus estatutos y a los resultados de las elecciones.