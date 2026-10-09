La campaña en el PRM cambia el caravaneo por la medición de respaldos internos

Los principales políticos que se disputan la candidatura presidencial del PRM para el 2028. ( TOMADA DE SUS PÁGINAS WEB )

Aunque aún falta un año para definir a los candidatos que competirán por la presidencia de la República, en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha intensificado una especie de campaña que, lejos del caravaneo y de la intensa publicidad, se ha destacado por la acumulación de respaldos de peso a las postulaciones de los llamados “presidenciables”.

Carolina Mejía, Raquel Peña, David Collado y Wellington Arnaud, que son los principales competidores por la preciada candidatura presidencial del PRM, ya comenzaron a medir fuerzas dentro de la organización a través de la adhesión pública de dirigentes, una estrategia usada para calcular la fortaleza nacional de cada aspirante.

El inusual movimiento ha cobrado fuerza durante las últimas semanas, con anuncios de apoyo que involucran a dirigentes nacionales, legisladores, autoridades partidarias, ministros, funcionarios y alcaldes.

Los pesos duros de David Collado

Amparado en esa nueva modalidad, el proyecto presidencial de David Collado recibió, entre otros, el respaldo público de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, quien antes era uno de los llamados “presidenciables”, pero se retiró de la competencia para apoyar al actual ministro de Turismo Collado y arrastró con él a un gran sector oficialista que sigue sus pasos.

A ese respaldo se suman políticos de peso como Alberto Atallah, Víctor Atallah, Julio Landrón, Mario Lama, Guillermo Lama, Kelvin Cruz, Víctor D’Aza, Aníbal Díaz, Ulises Rodríguez, Jean Luis Rodríguez, Yadira Henríquez, Franklin García Fermín, Juan Manuel Méndez, Olmedo Caba y otro grupo de funcionarios y legisladores.

Carolina Mejía acelera la incorporación de dirigentes

Carolina Mejía también ve crecer su estructura durante las últimas semanas.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asumió formalmente la coordinación nacional de su campaña en septiembre, convirtiéndose en una de las principales figuras políticas alrededor de su proyecto.

A su carrera por la candidatura presidencial también se han incorporado dirigentes perremeístas de peso como Jesús “Chú” Vásquez, Hipólito Mejía, Manuel Jiménez, Felipe Suberví, Eligio Jáquez, Geanilda Vásquez, Betty Gerónimo, Freddy Fernández y Limber Cruz. Un grupo de legisladores integrados por Carmen Ligia Barceló, Soraya Suárez, Jorge Zorrilla, Juan José Rojas, Leivy Bautista, Lía Díaz y Ana Cuevas, entre otros políticos.

Arnaud apuesta por el respaldo territorial

El proyecto de Wellington Arnaud muestra una dinámica diferente, con especial énfasis en la estructura territorial del partido.

Entre los respaldos públicos hacia el presidenciable perremeísta están el de la gobernadora de Santiago y presidenta provincial del PRM, Rosa Santos, y el del alcalde de Puñal y secretario provincial de la organización, Enrique Romero. También están en el carril de Arnaud los políticos Eddy Báez, Francisco Díaz, Fausto Domínguez, Nelson Marmolejos y Andrés Burgos, entre otros.

Raquel Peña comienza a definirse

La vicepresidenta Raquel Peña completa el grupo de los cuatro principales proyectos que han comenzado a mostrar públicamente sus respaldos dentro del PRM y, aunque es la más reciente en confirmar que va tras la candidatura presidencial, ya acumula un importante apoyo a lo interno del oficialismo.

Uno de los más visibles es el del senador por Santiago y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien asumió la vocería del proyecto político. A él se suman figuras como Samuel Abreu y Adolfo Pérez.

Una campaña que se mueve sin caravanas La competencia todavía no ha llegado a la etapa formal de selección del candidato presidencial. Sin embargo, los movimientos evidencian una transformación de la habitual campaña, que ahora se muestra con reuniones privadas, actos de adhesión, incorporación pública de dirigentes y anuncios públicos de respaldo.En lugar de grandes caravanas por las calles o confrontaciones públicas, la competencia actualmente se está expresando en quién logra sumar a su alrededor a más figuras con peso dentro de la organización.Los propios aspirantes continúan llamando a dirigentes y militantes a incorporarse a sus proyectos, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas adhesiones y también de movimientos entre los distintos grupos antes de que llegue el momento de las primarias.