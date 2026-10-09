Francisco Javier García expresa preocupación por el "retorno" de viajes ilegales hacia Puerto Rico
Planteó la necesidad de crear condiciones que permitan oportunidades de progreso y bienestar en el país
El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, expresó su preocupación por las recientes intercepciones de embarcaciones clandestinas con destino a Puerto Rico, hechos que, a su juicio, evidencian el retorno de los viajes ilegales.
García reaccionó a los recientes reportes sobre la intercepción de una embarcación con 59 personas a bordo y recordó que, según los organismos correspondientes, 217 dominicanos han sido interceptados y devueltos al país en lo que va de año.
"Es muy lamentable el retorno de los viajes en yola, un fenómeno que parecía parte del pasado y que hoy reaparece como una dramática señal de desesperanza", manifestó.
El dirigente político consideró que la migración irregular por vía marítima debe motivar una reflexión sobre las condiciones sociales y económicas que llevan a las personas a arriesgar sus vidas para salir del país.
- "Cuando un dominicano arriesga su vida en el mar, algo nos está diciendo como sociedad", expresó.
Llama a generar oportunidades
Ante esta situación, el aspirante presidencial del PLD planteó la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y crear condiciones que permitan a los dominicanos encontrar oportunidades de progreso y bienestar en el país.
"Necesitamos recuperar el país, generar oportunidades y devolverle la paz, la seguridad y la esperanza a nuestra gente. Ese debe ser nuestro compromiso", concluyó Francisco Javier García.