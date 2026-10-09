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Francisco Javier García expresa preocupación por el "retorno" de viajes ilegales hacia Puerto Rico

Planteó la necesidad de crear condiciones que permitan oportunidades de progreso y bienestar en el país

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    Francisco Javier García expresa preocupación por el retorno de viajes ilegales hacia Puerto Rico
    El aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL EQUIPO DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA.)

    El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, expresó su preocupación por las recientes intercepciones de embarcaciones clandestinas con destino a Puerto Rico, hechos que, a su juicio, evidencian el retorno de los viajes ilegales.

    García reaccionó a los recientes reportes sobre la intercepción de una embarcación con 59 personas a bordo y recordó que, según los organismos correspondientes, 217 dominicanos han sido interceptados y devueltos al país en lo que va de año.

    "Es muy lamentable el retorno de los viajes en yola, un fenómeno que parecía parte del pasado y que hoy reaparece como una dramática señal de desesperanza", manifestó.

    El dirigente político consideró que la migración irregular por vía marítima debe motivar una reflexión sobre las condiciones sociales y económicas que llevan a las personas a arriesgar sus vidas para salir del país.

    • "Cuando un dominicano arriesga su vida en el mar, algo nos está diciendo como sociedad", expresó.
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    Llama a generar oportunidades

    Ante esta situación, el aspirante presidencial del PLD planteó la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y crear condiciones que permitan a los dominicanos encontrar oportunidades de progreso y bienestar en el país.

    "Necesitamos recuperar el país, generar oportunidades y devolverle la paz, la seguridad y la esperanza a nuestra gente. Ese debe ser nuestro compromiso", concluyó Francisco Javier García.

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