Francisco Javier García expresa preocupación por el "retorno" de viajes ilegales hacia Puerto Rico

El aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL EQUIPO DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA. )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, expresó su preocupación por las recientes intercepciones de embarcaciones clandestinas con destino a Puerto Rico, hechos que, a su juicio, evidencian el retorno de los viajes ilegales.

García reaccionó a los recientes reportes sobre la intercepción de una embarcación con 59 personas a bordo y recordó que, según los organismos correspondientes, 217 dominicanos han sido interceptados y devueltos al país en lo que va de año.

"Es muy lamentable el retorno de los viajes en yola, un fenómeno que parecía parte del pasado y que hoy reaparece como una dramática señal de desesperanza", manifestó.

El dirigente político consideró que la migración irregular por vía marítima debe motivar una reflexión sobre las condiciones sociales y económicas que llevan a las personas a arriesgar sus vidas para salir del país.

Hoy la prensa nacional informa sobre la captura de otra embarcación con destino a Puerto Rico. Es muy lamentable el retorno de los viajes en yola, un fenómeno que parecía parte del pasado y que hoy reaparece como una dramática señal de desesperanza. La Armada reporta 59 personas en la más reciente embarcación y 217 dominicanos interceptados y devueltos en lo que va de año. Cuando un dominicano arriesga su vida en el mar, algo nos está diciendo como sociedad. Necesitamos generar oportunidades, recuperar la confianza y devolverle a nuestra gente paz, seguridad y esperanza. Ese es nuestro FIRME compromiso. — Francisco Javier G. (@FJavierGarciaF) October 8, 2026

"Cuando un dominicano arriesga su vida en el mar, algo nos está diciendo como sociedad", expresó.

Llama a generar oportunidades

Ante esta situación, el aspirante presidencial del PLD planteó la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y crear condiciones que permitan a los dominicanos encontrar oportunidades de progreso y bienestar en el país.

"Necesitamos recuperar el país, generar oportunidades y devolverle la paz, la seguridad y la esperanza a nuestra gente. Ese debe ser nuestro compromiso", concluyó Francisco Javier García.