Fuerza del Pueblo alerta sobre medidas de Haití y pide proteger el comercio dominicano

El secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la Fuerza del Pueblo (FP), Orlando Espinosa. ( FOTO CEDIDA POR LA FP )

El secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la Fuerza del Pueblo (FP), Orlando Espinosa, advirtió este viernes sobre el impacto de las nuevas restricciones de Haití al tránsito terrestre de mercancías procedentes de terceros países.

Además, planteó modernizar los controles fronterizos, reorganizar los mercados binacionales y fortalecer la protección de la producción nacional.

Espinosa, exsubdirector de Aduanas y exconsultor jurídico de la Autoridad Portuaria Dominicana, señaló que la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití, firmada por el ministro Serge Gabriel Collin, modifica la distribución de mercancías en la frontera y repercute en la logística regional y el comercio entre ambos países.

En una nota de prensa, el dirigente precisó que las restricciones no incluyen los bienes producidos y fabricados legalmente en República Dominicana, por lo que los productores, comerciantes y exportadores nacionales pueden seguir comercializando sus mercancías por los pasos fronterizos terrestres establecidos.

"Los productos criollos mantienen su derecho y viabilidad de cruzar de manera habitual y legal a través de los pasos fronterizos terrestres establecidos", sostuvo.

Medidas y propuestas

Espinosa recordó que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, planteó el pasado 2 de agosto, durante una visita a Santiago Rodríguez, modernizar los controles fronterizos y reorganizar los mercados binacionales para fortalecer la presencia del Estado y proteger a los productores dominicanos.

En ese sentido, consideró necesario ejecutar un programa integral de ordenamiento urbano, infraestructura, salubridad y seguridad en la zona fronteriza, que impulse la economía formal, proteja la producción nacional y garantice la soberanía aduanera dominicana.

Denuncias y fiscalización

También señaló que las nuevas disposiciones haitianas, a su juicio, evidencian la importancia de contar con mecanismos modernos de supervisión y control que permitan responder a los cambios comerciales entre ambos países sin perjudicar a los productores y comerciantes que operan legalmente.

Por otro lado, Espinosa reiteró su preocupación por las denuncias de posibles irregularidades en el manejo de mercancías bajo el régimen de tránsito internacional hacia Haití.

Refirió que, según informaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), el volumen de estas operaciones ha aumentado un 50 % y supera los 3,900 contenedores movilizados durante este año.

El dirigente recordó que anteriormente había reclamado que las investigaciones sobre posibles fraudes aduaneros no se limitaran a los transportistas, sino que incluyeran a quienes organizan, facilitan y se benefician de esas prácticas. Asimismo, exigió que se aplique todo el peso de la ley a las personas y empresas cuya responsabilidad sea comprobada.

Finalmente, insistió en fortalecer la transparencia y la fiscalización de las operaciones aduaneras para evitar que mercancías declaradas en tránsito internacional ingresen irregularmente al mercado dominicano, en perjuicio de las recaudaciones fiscales, la producción nacional y los comerciantes e importadores que cumplen con sus obligaciones legales.