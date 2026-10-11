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Carolina Mejía intensifica agenda pública con encuentros y recorridos

La dirigente política participó en varios encuentros y supervisó obras

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    Carolina Mejía intensifica agenda pública con encuentros y recorridos
    Carolina Mejía

    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, desarrolló el fin de semana una agenda de actividades que incluyó encuentros, recorridos de supervisión de obras, iniciativas comunitarias y reconocimientos.

    Durante su participación en EmprendeLab 2026, Mejía destacó que la innovación tecnológica, la productividad como política de Estado y el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son fundamentales para impulsar el desarrollo de la República Dominicana.

    Asimismo, supervisó los trabajos de remozamiento del parque Enriquillo, donde constató que la intervención presenta un avance aproximado del 66 %.

    Como parte de sus actividades municipales, encabezó el inicio del programa "Yo Barro mi Frente" en el sector 30 de Mayo, una iniciativa que busca promover la limpieza y la participación de los comunitarios en el mantenimiento de sus espacios.

    Durante la semana, la también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibió un reconocimiento como embajadora honorífica del larimar dominicano, el cual fue otorgado por la Asociación de Productores de Artesanías de Santo Domingo

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