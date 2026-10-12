El PHD se enfrasca en una batalla legal por su convención ordinaria

La audiencia de este lunes fue presidida por la jueza suplente Lourdes Teresa Salazar Rodríguez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Partido Humanista Dominicano (PHD) volvió a los tribunales para intentar celebrar su VII Convención Ordinaria, pero salió de la audiencia de este lunes con el proceso todavía detenido. El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó levantar la medida que impide realizar la asamblea, mientras los abogados de las partes discutían quiénes integran el padrón y quién tenía facultad para presentarlo ante la Junta Central Electoral (JCE).

La convención estaba prevista para septiembre, pero fue suspendida dos días antes de celebrarse, a solicitud de Loida Guzmán Santiago y otros dirigentes. El PHD, Ramón Emilio Goris Taveras y la comisión electoral de la convención acudieron ahora al TSE para que revisara y levantara esa medida.

El nuevo proceso se convocó luego de que el tribunal anulara la convención celebrada en diciembre de 2025. En marzo, el TSE concluyó que el padrón usado entonces no había sido aprobado formalmente ni validado por la JCE, y que tampoco se alcanzó el cuórum requerido. Por eso ordenó celebrar una nueva asamblea bajo un padrón validado y aprobado conforme a los estatutos del partido.

Padrón en disputa

En la audiencia, el abogado del PHD presentó una certificación de la JCE y sostuvo que, de 216 personas incluidas en el padrón, solo 11 tenían militancia exclusiva en el partido. Según su interpretación, las demás no pertenecían al PHD o figuraban con afiliación múltiple. También afirmó que quienes aparecen en más de un padrón deben aclarar su militancia ante la JCE antes de ser reconocidos como miembros de una organización.

El abogado cuestionó además un documento de delegados presentado ante la Junta en julio. Alegó que incluía a Eléxido Paula Liranzo como presidente ad vitam y a Julián Burgos como delegado técnico, aunque, según dijo, Burgos ya había sido removido y Paula Liranzo no tenía funciones en el partido.

"Estamos frente a dos personas que se exponen a ser sometidos penalmente por un delito electoral que es usurpación de funciones", afirmó. También acusó a un grupo de dirigentes de entorpecer el proceso y dijo que el partido lleva un año paralizado.

La parte que se opone a levantar la medida pidió que el TSE no adelantara el juicio de fondo, que, según su abogado, está pautado para el 19 de octubre. Sostuvo que la doble afiliación no elimina la pertenencia al PHD y que los recurridos permanecían en el padrón original depositado ante la JCE.

El TSE rechazó los medios de inadmisión planteados por ambas partes y, al conocer el fondo de la solicitud, concluyó que no se cumplía ninguno de los supuestos del artículo 161 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales para revisar o levantar la medida cautelar.

El tribunal no resolvió todavía quiénes integran válidamente el padrón ni la impugnación principal. La VII Convención permanece suspendida mientras se espera el conocimiento del fondo del proceso.