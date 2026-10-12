PLD exige al Gobierno explicar cómo protegerá a los arroceros tras derogar decreto arancelario

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Wilton Marte (c), durante la rueda de prensa del PLD el 12 de octubre de 2026. De izquierda a derecha le acompañan, Richard Medina, Yván Lorenzo, Emilio Toribio Olivo, Robert de la Cruz y Elías Cornelio. ( CEDIDA POR EL PLD )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes al Gobierno presentar una evaluación de la política arrocera aplicada entre 2021 y 2026, así como informar cuáles medidas implementará para garantizar la competitividad de los productores nacionales tras la derogación del Decreto 693-24, que establecía mecanismos de protección frente a las importaciones de arroz estadounidense.

El dirigente peledeísta e ingeniero agrónomo, Wilton Marte, cuestionó que el presidente Luis Abinader eliminara esa disposición mediante el Decreto 635-26, sin presentar simultáneamente un plan que permita al sector enfrentar las condiciones de apertura comercial contempladas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Marte sostuvo que las autoridades deben explicar los recursos invertidos durante los últimos cinco años, los avances alcanzados en productividad, la evolución de los costos de producción y las acciones desarrolladas para preparar a los agricultores ante la eliminación de los aranceles.

Asimismo, pidió hacer públicos los informes jurídicos que sustentaron tanto la emisión como la derogación del Decreto 693-24, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan).

"La derogación del decreto no puede significar que el Gobierno abandone a los productores a su suerte. Tampoco sería responsable intentar resolver el problema mediante nuevas disposiciones que reproduzcan las contradicciones jurídicas de la medida derogada", indicó.

El dirigente recordó que, desde agosto de 2020, el Gobierno conocía que el período de desgravación arancelaria del arroz establecido en el DR-Cafta finalizaría el 1 de enero de 2025, por lo que consideró que existía tiempo suficiente para preparar al sector productivo nacional.

Señaló que el Decreto 693-24, emitido el 17 de diciembre de 2024, establecía una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libres de aranceles y un gravamen del 99 % para las importaciones que superaran ese volumen.

Sin embargo, indicó que la medida fue eliminada luego de las reclamaciones de Estados Unidos sobre el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por la República Dominicana, situación que, a juicio del PLD, evidencia contradicciones en el manejo de la política arrocera.

También cuestionó que durante 2024 el Gobierno autorizara importaciones de arroz que, según los datos presentados por la organización opositora, alcanzaron los 4.7 millones de quintales.

Medidas anunciadas

Ante este escenario, Marte planteó la convocatoria de una mesa nacional de negociación integrada por representantes de los productores, industriales arroceros y autoridades gubernamentales, con el propósito de evaluar las consecuencias de la derogación y acordar medidas inmediatas.

De igual manera, propuso iniciar negociaciones formales con Estados Unidos para identificar mecanismos de cooperación, transición y respaldo a los agricultores que sean compatibles con las disposiciones del DR-Cafta.

El dirigente consideró necesario implementar un programa de modernización del sector arrocero que incluya rehabilitación de canales de riego, mecanización, investigación agrícola, acceso al crédito, asistencia técnica y reducción de los costos de producción.

Agregó que ese programa debe contar con financiamiento definido, metas verificables y medidas especiales para pequeños y medianos productores, así como mecanismos transitorios para atender posibles pérdidas de ingresos y dificultades de comercialización.

Marte sostuvo que el Gobierno también debe establecer un calendario de ejecución y presentar un presupuesto que permita conocer cómo serán aplicadas las políticas destinadas a mantener la producción nacional.

Cuestiona falta de evaluación de resultados

El representante del PLD afirmó que las autoridades no han presentado una evaluación integral que permita determinar los avances logrados desde 2021 en materia de rendimientos agrícolas, modernización de los sistemas de riego y competitividad del arroz dominicano.

En ese contexto, recordó que durante las administraciones del expresidente Danilo Medina se desarrollaron programas de mejoramiento genético, nivelación de terrenos con tecnología GPS, rehabilitación de caminos interparcelarios y canales de riego, además de mecanismos de financiamiento y apoyo a la comercialización.

Según los datos ofrecidos por el PLD, esas iniciativas contribuyeron a elevar el rendimiento del arroz de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 kilogramos por hectárea en 2019, para un incremento de 1,018 kilogramos por hectárea.

También recordó que durante ese período se realizaron gestiones ante Estados Unidos para procurar una extensión de 10 años del calendario de desgravación arancelaria, con el objetivo de disponer de mayor tiempo para fortalecer la competitividad del sector.

El dirigente señaló que, de acuerdo con cifras de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), la actividad arrocera comprende alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.

Finalmente, el PLD solicitó al Gobierno presentar un plan de contingencia y modernización con presupuesto y plazos definidos, que permita preservar la rentabilidad de los productores y garantizar el abastecimiento de arroz a precios asequibles para los consumidores dominicanos.

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