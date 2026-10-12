El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, pidió este lunes a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, esclarecer el incidente en el que agentes de la Policía Nacional esposaron a la diputada Millys Martínez en Comendador, provincia Elías Piña.

Lorenzo calificó el hecho de lamentable y bochornoso, al considerar que afecta la imagen de su provincia y la solemnidad de la Cámara de Diputados como órgano del Estado.

"Es una lástima, porque eso afecta la imagen de mi provincia, Elías Piña, y lacera la solemnidad de un órgano del Estado como la Cámara de Diputados", expresó el exsenador al responder preguntas de periodistas al término de una rueda de prensa del PLD.

El dirigente político manifestó que espera las explicaciones de las autoridades sobre lo ocurrido y reiteró su llamado a la ministra Raful para que se investigue el incidente.

Llamado a la investigación

"Apelo a que la honorable ministra de lo Interior, Faride Raful, esclarezca el bochornoso hecho, porque en verdad, para mí es sumamente lamentable que ocurran cosas como esta, porque de alguna manera laceran el buen nombre de mi provincia", afirmó.

Lorenzo señaló que tanto los agentes policiales como los legisladores deben respetar los límites establecidos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, sostuvo que los miembros de la Policía no deben extralimitarse y que los congresistas también deben tener claro el alcance de la inmunidad parlamentaria.

El vicepresidente del PLD insistió en que el caso debe ser investigado de manera imparcial, tomando en cuenta tanto la actuación de la diputada como el procedimiento utilizado por los agentes que intervinieron.

"Les corresponde a las autoridades y a los que intervinieron en el incidente explicar y aclarar lo ocurrido", concluyó.