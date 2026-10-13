Pujols desafía versión del ministro de Agricultura sobre reunión con Danilo y muestra fotos y videos

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El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, cuestionó este martes al ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, luego de que el funcionario afirmara que no logró reunirse con el entonces presidente Danilo Medina para abordar la situación del sector arrocero y el impacto de la desgravación arancelaria prevista en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Ayer lunes, Espaillat Bencosme afirmó que, durante el gobierno de Medina, solicitó en varias ocasiones una reunión con el mandatario. En ese momento, presidía la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y se desempeñaba como asesor honorífico del entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez.

Según explicó, el encuentro tenía como objetivo analizar la situación del sector arrocero y los riesgos derivados del calendario de desgravación arancelaria del DR-Cafta, que contemplaba la eliminación de los aranceles a la importación de arroz estadounidense a partir de 2025. Sin embargo, aseguró que la reunión nunca llegó a concretarse.

Pujols presentó este martes imágenes de una reunión celebrada en el Palacio Nacional en 2019, en las que, según afirmó, aparece el entonces dirigente de Fenarroz sentado junto a Medina.

Sus declaraciones se produjeron luego de que Medina cuestionara, el pasado domingo, el decreto emitido por el presidente Luis Abinader mediante el cual se eliminó el arancel al arroz estadounidense. El expresidente afirmó que, durante su gestión, realizó esfuerzos para proteger la producción nacional antes de que entrara en vigor la medida prevista en el acuerdo comercial.

«Usted dice que nunca logró reunirse con Danilo Medina para tratar el arroz y el DR-Cafta. ¿Quién es entonces el dirigente de Fenarroz sentado a la derecha del presidente en el Palacio Nacional en 2019? La mentira tiene patas cortas», expresó el dirigente opositor, conforme a una nota de prensa del PLD.

Con este señalamiento, Pujols puso en duda la versión del ministro de Agricultura y lo emplazó a explicar las circunstancias del encuentro en el que, según sostuvo, participó el representante del sector arrocero.

PLD defiende sus políticas agrícolas

El secretario general del PLD también defendió las medidas implementadas durante los gobiernos de Medina para incrementar la producción nacional de arroz y mejorar las condiciones de los agricultores.

Entre las iniciativas mencionó el desarrollo de nuevas variedades del cereal, como la Juma 68-18 y la Juma 69-20, así como la nivelación de terrenos mediante tecnología GPS.

Asimismo, destacó los programas de pignoración para facilitar la conservación y comercialización de las cosechas, la construcción de presas, canales de riego y caminos agrícolas, el financiamiento a los productores y las subastas públicas para las importaciones de arroz.

Pujols aseguró que estas políticas contribuyeron a elevar la productividad del cereal de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 kilogramos en 2019.

«Eso es preparar al productor», manifestó el dirigente peledeísta.

Ministro Espaillat: usted dice que nunca logró reunirse con Danilo Medina para tratar el arroz y el DR-CAFTA. ¿Quién es entonces el dirigente de Fenarroz sentado a la derecha del presidente en el Palacio Nacional en 2019? La mentira tiene patas cortas. Nadie ha hecho más por el arroz dominicano que el PLD. Con Danilo Medina: nuevas variedades Juma 68-18 y Juma 69-20, nivelación de suelos con GPS, pignoración, canales de riego, presas, caminos interparcelarios, crédito oportuno y subastas públicas para las importaciones. El resultado: la productividad subió de 4,127 a 5,145 kg por hectárea entre 2012 y 2019. Eso es preparar al productor. El PRM tuvo cuatro años antes de la apertura de 2025 y, seis años después, no ha presentado nada. ¡Hablemos con la verdad! — Johnny Pujols (@JohnnyPujols) October 13, 2026

Críticas al Gobierno del PRM

PLD critica respuesta del Gobierno ante la desgravación arancelaria

Pujols también criticó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que dispuso de tiempo suficiente para preparar a los productores nacionales ante la desgravación arancelaria del arroz contemplada en el DR-Cafta, cuya aplicación estaba prevista a partir de 2025.

A su juicio, las actuales autoridades no han ofrecido respuestas suficientes para enfrentar los desafíos que representa la apertura comercial para la producción arrocera dominicana.