Carolina Mejía recibe respaldo de dirigente política Besaida Manola Santana de Báez

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía durante el encuentro en el que Besaida Manola Santana de Báez oficializó su respaldo al proyecto presidencial. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DE MEJÍA )

La dirigente política Besaida Manola Santana de Báez oficializó su respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, poniendo a disposición de la propuesta su experiencia, trayectoria y capacidad de trabajo.

Durante el acto, celebrado en el Club Mirador Sur, Carolina Mejía señaló que la incorporación de Santana de Báez representa la llegada de una mujer respetada por su competencia profesional, honestidad, lealtad política y compromiso con los sectores más vulnerables.

"Doña Manola ha dedicado una buena parte de su vida al servicio público y lo ha hecho defendiendo valores que respeto profundamente: la ética, la transparencia, la integridad, la lealtad y, sobre todo, el compromiso con la gente", afirmó Mejía.

Mejía sostuvo que la integración fortalece la construcción de un equipo en el que convergen la experiencia de dirigentes con décadas de servicio y la energía de nuevas generaciones preparadas para asumir responsabilidades nacionales.

"Este proyecto no se está construyendo únicamente para ganar una candidatura. Estamos construyendo un equipo capaz de gobernar", expresó.

De su lado, Santana de Báez explicó que su respaldo responde a las condiciones humanas, políticas y gerenciales que reconoce en Carolina Mejía, así como a su sensibilidad social y disposición permanente de servir.

"Carolina es una persona sensible, sencilla, humilde y laboriosa, que ama a su familia y que heredó esa sensibilidad, transparencia, disposición de trabajo y deseo de aportar", manifestó.

A través de una nota de prensa, Mejía indicó que su proyecto presidencial continuará integrando experiencia, capacidad y compromiso para construir una propuesta nacional orientada a ampliar las oportunidades, fortalecer los servicios públicos y responder a las necesidades de la población con visión, orden y firmeza.

Al encuentro asistieron autoridades y dirigentes de Santo Domingo y de distintas provincias de la región Sur.

Trayectoria en el servicio público

Besaida Manola Santana de Báez es una reconocida servidora pública con una amplia trayectoria administrativa, financiera, legislativa y municipal.

Se desempeñó como directora de Auditoría de la Superintendencia de Bancos durante ocho años, regidora del Distrito Nacional entre 1982 y 1986, durante la gestión municipal de José Francisco Peña Gómez, y diputada por el Distrito Nacional en el período 1998-2002.

La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también fue asesora del Gabinete de Políticas Sociales entre 2002 y 2004. Durante ese período, fue contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo para contribuir a la elaboración de la estrategia de reducción de la pobreza de la República Dominicana.

Asimismo, durante el primer gobierno del presidente Luis Abinader, ocupó el cargo de directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).