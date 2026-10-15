Fuerza del Pueblo exige investigación exhaustiva por presunto contrabando de municiones a Haití

Napoleón Terrero, vicesecretario de Seguridad y Defensa de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo del 15 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La Secretaría de Seguridad y Defensa del partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió al Gobierno dominicano realizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre el presunto desvío de municiones pertenecientes a organismos militares y policiales de la República Dominicana hacia bandas armadas que operan en Haití.

La organización opositora expresó su preocupación por las revelaciones contenidas en un informe del Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Haití, fechado el 8 de septiembre de 2026.

Durante una rueda de prensa, Napoleón Terrero, afirmó este jueves que, de acuerdo con el informe, municiones procedentes de existencias militares y policiales dominicanas habrían terminado en manos de organizaciones criminales haitianas, principalmente de la banda 400 Mawozo, que opera en zonas próximas a la frontera dominico-haitiana.

"Este gravísimo hecho no constituye un simple fallo administrativo, representa una amenaza directa y flagrante a la seguridad nacional, poniendo en riesgo inminente la soberanía, la paz y la integridad del territorio de la República Dominicana", manifestó el general retirado.

El vicesecretario de Seguridad y Defensa del partido también señaló que en territorio haitiano fueron recolectados cartuchos identificados con las siglas ERD, correspondientes al Ejército de la República Dominicana.

"Exigimos una investigación exhaustiva, independiente, drástica y transparente que determine la cadena completa de custodia y la trazabilidad de dichas municiones desde su origen, uso y destino final", indicó

Terrero advirtió que esta situación no puede considerarse una simple irregularidad administrativa, debido a sus posibles implicaciones para la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial del país.

Almacenamiento y control interno

La organización también reclamó una reestructuración de los mecanismos de almacenamiento, supervisión y control interno de armas y municiones, a fin de prevenir irregularidades y posibles actos de corrupción dentro de las instituciones responsables de su custodia.

De igual manera, pidió desarrollar una investigación de contrainteligencia que permita determinar si existen vínculos ilícitos entre miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional y organizaciones criminales que operan en Haití.

Terrero indicó que resulta necesario fortalecer la cooperación con organismos internacionales y con las autoridades haitianas y estadounidenses para identificar y desmantelar posibles redes transnacionales dedicadas al tráfico ilegal de municiones.

La Secretaría de Seguridad y Defensa de la Fuerza del Pueblo manifestó que las informaciones divulgadas generan preocupación por la posibilidad de que existan complicidades dentro de organismos estatales, por lo que insistió en la necesidad de esclarecer los hechos sin establecer responsabilidades antes de que concluyan las investigaciones.

En la rueda de prensa también participaron otros miembros del organismo como José Armando Polanco Gómez, Nelson Marmolejos, Víctor Campuzano, Manuel Peroso, Dámaso Piña y Pedro Holguén, entre otros.