Senador Omar Fernández señala debilidades en la fiscalización del Congreso y pide fortalecerla

El senador Omar Fernández, representante del Distrito Nacional. ( FOTO DE LA CUENTA DE X DEL SENADO )

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, señaló debilidades en la labor de fiscalización del Congreso Nacional y sostuvo que el Poder Legislativo tiene capacidad para ejercer una mayor supervisión de las acciones del Gobierno.

El legislador ofreció estas declaraciones durante el encuentro "El rol del Congreso en un Estado Social y Democrático de Derecho: visión y desafíos del legislador en la democracia contemporánea", celebrado en la Universidad APEC (Unapec).

Durante su intervención, Fernández destacó la importancia de fortalecer el contrapeso democrático y explicó que el sistema político requiere un equilibrio efectivo entre las fuerzas del oficialismo y los partidos de oposición.

En ese contexto, se refirió a los desafíos que enfrenta la oposición para ejercer su labor ante la mayoría oficialista. Según detalló, este sector cuenta con apenas tres de los 32 senadores y alrededor de 20 de los 190 diputados.

Análisis del presupuesto

De acuerdo con una nota de prensa de Unapec, el congresista también abordó la discusión del Presupuesto General del Estado para 2027 y advirtió sobre la importancia de contar con voces críticas que examinen a fondo la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

Papel del Congreso

Fernández consideró necesario que la ciudadanía conozca distintas perspectivas sobre las disposiciones presupuestarias, a fin de que pueda comprender sus implicaciones y el alcance de las decisiones gubernamentales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de Unapec, Erik Pérez Vega, quien destacó la importancia del Congreso Nacional como pilar del Estado social y democrático de derecho.

El académico señaló que la labor legislativa enfrenta el desafío de responder a las demandas de una sociedad que exige mayor transparencia, cercanía con la ciudadanía y compromiso con la justicia social.

Pérez Vega también valoró la formación académica, el compromiso social y las cualidades humanas del senador Omar Fernández, a quien presentó como un referente para las nuevas generaciones.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Unapec con la promoción del pensamiento crítico y el debate sobre los principales desafíos nacionales. En ese sentido, destacó que estos encuentros permiten acercar a los estudiantes a quienes tienen la responsabilidad de legislar y construir consensos.

En un contexto marcado por las demandas ciudadanas de mayor transparencia y respuestas efectivas, el rector situó la función del Congreso en el centro de una reflexión sobre cómo garantizar que las decisiones legislativas contribuyan a la justicia social, el fortalecimiento democrático y el bienestar de los dominicanos.

Autoridades presentes

El encuentro contó con la participación de Norma Rivera de Vargas, presidenta del Consejo APEC de Pasados Presidentes; Elsa María Moquete, vicerrectora académica, y Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho.

También asistieron miembros del Consejo APEC de Pasados Presidentes, representantes del Grupo APEC y de la Junta de Directores de Unapec, autoridades gubernamentales, decanos, directores, docentes, egresados y estudiantes de la institución.