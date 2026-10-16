Delia Ortiz suma su equipo al proyecto presidencial de Carolina Mejía

De izquierda a derecha Carolina Mejía y Delia Ortiz ( FOTO CEDIDA POR LA ALCALDIA )

La exaspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Delia Josefina Ortiz, anunció este viernes su respaldo a Carolina Mejía y la integración de su equipo político al proyecto presidencial.

Durante un acto celebrado en el Centro Cultural Narciso González, Ortiz informó que su estructura política, denominada "Delia tá pa' ti", pasará a llamarse "Toy pa' ti, Carolina", con el objetivo de trabajar por la candidatura presidencial de Mejía dentro del PRM y por su eventual victoria en las elecciones de 2028.

"Estamos frente a la próxima presidenta de la República Dominicana", afirmó Ortiz.

Destacó la trayectoria política de Mejía, su capacidad de gestión y las transformaciones impulsadas desde la Alcaldía del Distrito Nacional.

"Si todo eso se ha logrado desde un espacio de poder con un presupuesto limitado, imaginemos el país que juntos podemos construir cuando Carolina esté al frente del Gobierno central y tenga el poder de decidir", expresó Ortiz en una información remitida por el equipo de Mejía.

Declaraciones de Mejía

Ortiz aseguró que su equipo trabajará "primero para ganar adentro y luego para ganar afuera", en referencia a la candidatura presidencial del PRM y las elecciones nacionales. También invitó a los miembros del PRM y a los ciudadanos interesados en contribuir al desarrollo del país a sumarse al proyecto.

Declaraciones de Mejía

Al recibir el apoyo, Mejía valoró la "trayectoria, el coraje y la madurez política" de Ortiz.

"Delia, tú no vienes solamente a respaldar una candidatura. Vienes a incorporarte a un proyecto presidencial que se está preparando para gobernar la República Dominicana", manifestó Mejía.

La dirigente señaló que esta integración demuestra que las mujeres pueden mantener sus propias aspiraciones y visiones, al tiempo que construyen acuerdos y trabajan juntas por objetivos comunes.

Mejía afirmó que su proyecto busca no solo ganar la candidatura presidencial, sino también conformar un equipo preparado para gobernar, con personas que conozcan el Estado y las comunidades y que orienten su trabajo a mejorar la calidad de vida de la población.

"Quiero gobernar con equipos, con personas capaces, con mujeres y hombres que conozcan el Estado, que conozcan nuestras comunidades y que entiendan que el poder solamente tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente", expresó la alcaldesa de la capital.

En su discurso reconoció las transformaciones impulsadas por el presidente Luis Abinader y sostuvo que su propuesta procura dar continuidad a las iniciativas que funcionan, corregir las que lo requieran y promover una nueva etapa de cambios.