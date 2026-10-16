Rogelio Genao pide respaldo para la Policía Nacional y aplicación de sanciones contra delincuentes

El senador Rogelio Genao es representante de La Vega. ( CEDIDA POR EL SENADOR ROGELIO GENAO )

El senador Ramón Rogelio Genao consideró este viernes que la Policía Nacional debe contar con el respaldo del Congreso Nacional y de la sociedad en sus labores contra la delincuencia, al tiempo que exhortó al Poder Judicial a aplicar las sanciones establecidas en el nuevo Código Penal contra quienes cometan delitos.

En un documento de prensa, el legislador respaldó las acciones de las autoridades contra la delincuencia, el narcotráfico y el contrabando, y sostuvo que garantizar la seguridad ciudadana requiere la coordinación entre el Poder Ejecutivo, los cuerpos castrenses y el Congreso Nacional.

Genao señaló que la responsabilidad del Congreso no se limita a la aprobación de leyes, sino que también incluye fiscalizar las actuaciones policiales, evaluar sus resultados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones encargadas de mantener el orden público.

El legislador por La Vega felicitó a las autoridades por la "contundencia de las acciones desarrolladas". "Felicitamos a la Policía Nacional y al presidente por esta política de mano dura, con respuestas proporcionales a los criminales y delincuentes que están llenando de terror nuestras calles, barrios y campos", manifestó en el documento.

Para Genao, ante quienes atracan, matan y roban no se puede responder con "manos de seda".

Aplicar Código Penal

Asimismo, exhortó al Poder Judicial a aplicar las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con el cúmulo de penas, la reincidencia y los nuevos tipos penales, una vez que entren en vigor.

El senador consideró que la aplicación de estas sanciones contribuiría a disuadir la comisión de delitos y reducir los niveles de criminalidad en el país.

"Necesitamos que el Poder Judicial se lo haga saborear con sentencias en función del cúmulo de penas... para que estas sentencias sirvan de desestímulo a los que piensan delinquir y reduzcan la criminalidad", enfatizó.

El legislador también llamó a sus colegas congresistas a respaldar las iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana, al considerar que la delincuencia afecta tanto la tranquilidad de las familias como las actividades económicas de comerciantes, productores agropecuarios y profesionales.

Incidente con diputada en Elías Piña

Al referirse al reciente incidente ocurrido en Elías Piña con la diputada Millys Martínez, Genao sostuvo que se trató de un caso aislado y aseguró que la situación fue corregida.

Consideró que este episodio no debe restar importancia a las labores que desarrolla la Policía Nacional en materia de seguridad.

Destacó que cientos de personas que se encontraban prófugas se han entregado voluntariamente a las autoridades para responder ante la justicia.